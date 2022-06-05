رش غرفة الملابس بالمواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب

الأحد، 05 يونيو 2022 - 00:36

كتب : FilGoal

منتخب غانا للكرة النسائية تحت 17 عاما في المغرب

شهدت مباراة المغرب وغانا لكرة القدم النسائية تحت 17 عاما العديد من الأحداث التي أسفرت عن اعتراضات غانية حادة.

وانتهت مباراة الإياب في المغرب بفوز الأخير 2-0، ليعادل خسارته ذهابا في غانا بنفس النتيجة، وتتأهل فتيات المغرب بركلات الترجيح 4-2.

جاء ذلك في الدور النهائي لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 17 عاما والذي سيقام في الهند.

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البداية أتت باستبعاد 5 لاعبات من منتخب غانا بعد تشخيصهم بالإصابة بفيروس كورونا بصورة مفاجئة، وهو ما أثارته الناشطة الغانية أكوسوا مانو.

وعلق حساب منتخب غانا عبر تويتر قائلا: "هذا مضحك. كل اللاعبات والمسؤولين تم تطعيمهم والتأكد من سلامتهم قبل الذهاب إلى المغرب".

ونشر الحساب ذاته فيديو للاعبات يفترشن الممر، نظرا لرش غرفة تبديل ملابسهم بمواد كيميائية على حد وصفه.

وتأهل منتخب نيجيريا على حساب إثيوبيا بالتعادل إيابا، بعد الفوز ذهابا 1-0، بينما تبقى البطاقة الأخيرة بين تنزانيا والكاميرون.

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