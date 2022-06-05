رئيس إنبي: طولان أخبرنا برحيله في نهاية الموسم.. و13 مباراة بالدوري فترة إعداد لخليفته

الأحد، 05 يونيو 2022 - 00:08

كتب : FilGoal

إنبي - بيان رسمي

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي تفاصيل رحيل حلمي طولان من منصب المدير الفني للفريق البترولي.

وأعلن إنبي منذ أيام رحيل طولان بالتراضي بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

وقال الشريعي عبر أون تايم سبورتس 2: "علاقتنا بحلمي طولان جيدة على المستوى الشخصي وهو قدم الكثير للنادي".

أخبار متعلقة
الأقدم في الدوري.. إنبي يعلن عبر في الجول رحيل حلمي طولان إنبي لـ في الجول: إصابة حلمي طولان في الركبة خلال مواجهة فاركو إيقاف حلمي طولان مباراتين وغرامات مالية ضد الزمالك إنبي يعلن التجديد لـ حلمي طولان و21 لاعبا

وأوضح "طولان قرر أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي رغم أن عقده يمتد لموسم آخر".

وأضاف "له الحق في قراره وله رؤيته ونحترمها ولا نختلف على ذلك، قال إنه يتطلع لخوض تجربة جديدة وهذا حقه، بعد ما حققه مع الفريق من نجاحات".

وأكمل "قررنا أن ننتظر للوقت المناسب لإنهاء هذه العلاقة لأن هذا يساوي مصلحة نادي، وأعلننا بشكل واضح توجيه الشكر لحلمي طولان لما قدمه للنادي وهذا يستحقه".

وواصل "اتخذنا القرار وفقا للنتائج التي قدمها طولان مع الفريق خاصة أننا حققنا نتائج جيدة وفي وضع مستقر بجدول الدوري".

وأردف "المدير الفني الجديد سيكون لديه 13 مباراة في الموسم الحالي، وسيكون هذا بمثابة فترة إعداد في ظل ضيق الوقت بين الموسمين".

وأتم "سنعلن عن اسم المدير الفني الجديد قريبا، وسيوقع مع الفريق لمدة موسم ونصف".

ويعد البرازيلي جورفان فييرا الأقرب لتولي خلافة طولان.

ويعد حلمي طولان أقدم مدير فني مع فريقه في الدوري، بعدما استمر في تدريب إنبي لمدة عامين و7 أشهر.

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد مرور 21 جولة.

طالع أيضا

ملامح تشكيل مصر أمام غينيا

أزمة في مران غينيا قبل مواجهة مصر

قيمة انتقال بادجي لـ أميان

مصير معين الشعباني مع المصري وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن

إنبي في الدوري حلمي طولان أيمن الشريعي
نرشح لكم
وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش عصام عبد الفتاح: تحديد حكام مباراة الأهلي والزمالك مسألة وقت اتحاد الكرة يتكفل بعلاج الحكم وائل فاروق مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد
أخر الأخبار
وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت 3 ساعة | الكرة المصرية
رش غرفة الملابس بالواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب 3 ساعة | الكرة الإفريقية
جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا 3 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة 3 ساعة | الكرة المصرية
أحمد مرتضى: ليس هناك مشكلة في تجديد أنس أسامة.. ولا أعلم شيئا عن توقيعه لـ الاتحاد 3 ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا 3 ساعة | الكرة المصرية
فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش 4 ساعة | منتخب مصر
رئيس إنبي: طولان أخبرنا برحيله في نهاية الموسم.. و13 مباراة بالدوري فترة إعداد لخليفته 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا