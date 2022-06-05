رئيس إنبي: طولان أخبرنا برحيله في نهاية الموسم.. و13 مباراة بالدوري فترة إعداد لخليفته

أوضح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي تفاصيل رحيل حلمي طولان من منصب المدير الفني للفريق البترولي.

وأعلن إنبي منذ أيام رحيل طولان بالتراضي بين الطرفين. (طالع التفاصيل)

وقال الشريعي عبر أون تايم سبورتس 2: "علاقتنا بحلمي طولان جيدة على المستوى الشخصي وهو قدم الكثير للنادي".

وأوضح "طولان قرر أن يكون الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي رغم أن عقده يمتد لموسم آخر".

وأضاف "له الحق في قراره وله رؤيته ونحترمها ولا نختلف على ذلك، قال إنه يتطلع لخوض تجربة جديدة وهذا حقه، بعد ما حققه مع الفريق من نجاحات".

وأكمل "قررنا أن ننتظر للوقت المناسب لإنهاء هذه العلاقة لأن هذا يساوي مصلحة نادي، وأعلننا بشكل واضح توجيه الشكر لحلمي طولان لما قدمه للنادي وهذا يستحقه".

وواصل "اتخذنا القرار وفقا للنتائج التي قدمها طولان مع الفريق خاصة أننا حققنا نتائج جيدة وفي وضع مستقر بجدول الدوري".

وأردف "المدير الفني الجديد سيكون لديه 13 مباراة في الموسم الحالي، وسيكون هذا بمثابة فترة إعداد في ظل ضيق الوقت بين الموسمين".

وأتم "سنعلن عن اسم المدير الفني الجديد قريبا، وسيوقع مع الفريق لمدة موسم ونصف".

ويعد البرازيلي جورفان فييرا الأقرب لتولي خلافة طولان.

ويعد حلمي طولان أقدم مدير فني مع فريقه في الدوري، بعدما استمر في تدريب إنبي لمدة عامين و7 أشهر.

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد مرور 21 جولة.

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