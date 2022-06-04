تصفيات أمم إفريقيا - رباعية مالي بمشاركة ديانج.. الجزائر تهزم أوغندا بهدفين

سحق منتخب مالي ضيفه منتخب الكونغو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

شهدت المباراة مشاركة أليو ديانج لاعب الأهلي منذ بداية المباراة وحتى خروجه في الدقيقة 55 ونزول نيني دورجيليس بدلا منه.

وكانت النتيجة قد وصلت بالفعل إلى 4-0 في وقت خروج ديانج، حيث سجل منتخب مالي جميع أهدافه في الشوط الأول.

البداية أتت سريعة للغاية في الدقيقة الأولى بهدف محمد كامارا، الذي تبعه البلال توريه بالثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 40 سجل توريه هدفه الثاني وثالث أهداف بلاده، قبل أن يسجل خليفة كوليبالي رابع الأهداف في الدقيقة 44.

وتصدر منتخب مالي المجموعة السابعة مبكرا، بفارق الأهداف عن منتخب جامبيا الذي هزم جنوب السودان بهدف مقابل لا شيء.

على الناحية الأخرى تغلب منتخب الجزائر على ضيفه منتخب أوغندا بهدفين دون رد.

سجل عيسى ماندي الهدف الأول في الدقيقة 28، فيما أهدر فاروق ميا ركلة جزاء لصالح أوغندا في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 80 حسن يوسف بلايلي المباراة بالهدف الثاني.

الفوز منح الجزائر صدارة المجموعة السادسة، بعد تعادل تنزانيا والنيجر بهدف لكل منهما.

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