تصفيات أمم إفريقيا – هاتريك ماني يتوجه هدافا تاريخيا للسنغال.. وموريتانيا تهزم السودان بثلاثية

السبت، 04 يونيو 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

تغلب منتخب السنغال على ضيفه بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

تقدم ساديو ماني نجم ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 12، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وساءت أوضاع بنين بطرد سيسي دالميدا في الدقيقة 51، ليسجل ماني الثالث من ركلة الجزاء.

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هاتريك ساديو ماني جعله الهداف التاريخي لمنتخب السنغال، برصيد 32 هدفا.

ووضع المنتخب السنغالي حامل لقب كأس أمم إفريقيا يده على صدارة المجموعة الثانية عشر بأول 3 نقاط، بعد تعادل رواندا وموزمبيق بهدف لكل منهما.

على الجانب الآخر حقق منتخب موريتانيا فوزا عريضا على السودان بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم أبو بكر كامارا في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 77 سجل عبد الله محمود ثالث الأهداف.

بذلك تحتل موريتانيا صدارة المجموعة التاسعة، انتظارا لنتيجة مباراة الجابون والكونغو الديمقراطية.

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