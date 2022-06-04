90 دقيقة في لاس بالماس ليست طويلة للغاية.. تينيريفي إلى نهائي الملحق في إسبانيا

السبت، 04 يونيو 2022 - 23:07

كتب : FilGoal

تينيريفي يصعد لنهائي الملحق في إسبانيا

حسم تينيريفي تأهله إلى نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني بعد أن كرر فوزه على لاس بالماس بهدين مقابل هدف واحد بعد أن فاز ذهابا بهدف.

المباراة تُعرف بـ دربي جزر الكناري وأقيم الذهاب على ملعب هيليودورو روديجيز لوبيز معقل تينيريفي.

وسجل هدفي تينيريفي إنريك في الدقيقتين 3 و45+6 من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب جران كاناريا.

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وقلص إريك كوربيلو النتيجة لـ لاس بالماس في الدقيقة 71 ولكنه لم يكن كافيا.

المباراة شهدت حضور بيدري لاعب برشلونة الحالي ولاس بالماس السابق.

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جوناثان فيرا لاعب لاس بالماس قال بعد مباراة الذهاب: "90 دقيقة في ملعبنا هي فترة طويلة للغاية".

اللاعب ذاته غادر مباراة الإياب مصابا بعد 42 دقيقة.

تصريح شهير في أوساط ريال مدريد والذي يعود لخوانيتو أسطورة الملكي لأحد لاعبي إنتر الإيطالي عن اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو في ستينيات القرن الماضي.

ويلعب تينيريفي في النهائي مع الفائز من إيبار وجيرونا في نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني.

وسيلتقي غدا الأحد إيبار مع جيرونا في إياب المواجهة الأخرى للمربع الذهبي بعد فوز إيبار ذهابا بهدف دون رد.

وحسم فريقي ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

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