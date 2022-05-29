في اللحظات الأخيرة.. تأهل ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى الإسباني

الأحد، 29 مايو 2022 - 23:03

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو ألميريا بالصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني

حسم فريقي ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة من الجولة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ألميريا دخل المباراة في المركز الثاني برصيد 80 نقطة خلف إيبار بفارق صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما كان بلد الوليد في المركز الثالث برصيد 78 نقطة.

وتعادل ألميريا مع ليجانيس في الجولة الأخيرة بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

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بينما حقق بلد الوليد الفوز على هويسكا بثلاثة أهداف دون مقابل.

إيبار كان متعادلا مع ألكوركون حتى اللحظات الأخيرة وكانت تلك النتائج تؤهله مع ألميريا إلى الدرجة الأولى.

وفي اللحظات الأخيرة سجل ألكوركون هدف الفوز على إيبار لتنتهي المباراة بخسارة الأخير ليحتل المركز الثالث خلف بلد الوليد وألميريا الذي أنهى الموسم في الصدارة.

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

ويتبقى مقعد واحد فقط ليتأهل إلى الدرجة الاولى سيتم حسمه من خلال ملحقه سيلعب به أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.

وسيلعب إيبار في نصف نهائي الملحق مع جيرونا، بينما سيلعب تينيريفي مع لاس بالماس في مباراة نصف النهائي الأخرى.

وتقامذهاب مباريات نصف نهائي الملحق في يومي 1 و2 يونيو المقبلين.

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