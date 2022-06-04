تقرير: بشكتاش مهتم بالحصول على خدمات رمضان صبحي معارا من بيراميدز

كشف موقع "Timeturk" عن اهتمام نادي بشكتاش بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز الصيف الحالي.

وبحسب الموقع التركي، فإن بشكتاش يسعى لتدعيم صفوفه بقوة بعد احتلال الفريق للمركز السادس في الدوري الموسم الماضي.

ويرغب بشكتاش في الحصول على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة.

ويمتد عقد رمضان صبحي مع بيراميدز حتى يونيو 2025.

رمضان شارك في 15 مباراة مع بيراميدز الموسم الحالي سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ولعب رمضان صبحي سابقا خارج مصر مع ستوك سيتي وهدرسفيلد في إنجلترا.

إجمالا، لعب رمضان صبحي 58 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها 13 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وعاد رمضان صبحي لقائمة بيراميدز التس ستواجه اتحاد جدة وديا في السعودية بعد غياب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

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