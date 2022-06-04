تقرير: بشكتاش مهتم بالحصول على خدمات رمضان صبحي معارا من بيراميدز

السبت، 04 يونيو 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز - رمضان صبحي

كشف موقع "Timeturk" عن اهتمام نادي بشكتاش بالتعاقد مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز الصيف الحالي.

وبحسب الموقع التركي، فإن بشكتاش يسعى لتدعيم صفوفه بقوة بعد احتلال الفريق للمركز السادس في الدوري الموسم الماضي.

ويرغب بشكتاش في الحصول على خدمات رمضان صبحي على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة
محمد محمود مستمر مع الأهلي حتى 2027 تشكيل إنجلترا - المشاركة الدولية الأولى لـ بوين وجاستن أمام المجر وادي دجلة لـ في الجول: فيوتشر فعل بند شراء أحمد عاطف ومحمد رضا ميسي ومورينيو سويا؟ تقارير: سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الاستثنائي

ويمتد عقد رمضان صبحي مع بيراميدز حتى يونيو 2025.

رمضان شارك في 15 مباراة مع بيراميدز الموسم الحالي سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

ولعب رمضان صبحي سابقا خارج مصر مع ستوك سيتي وهدرسفيلد في إنجلترا.

إجمالا، لعب رمضان صبحي 58 مباراة مع بيراميدز، سجل خلالها 13 هدفا وصنع تسعة آخرين.

وعاد رمضان صبحي لقائمة بيراميدز التس ستواجه اتحاد جدة وديا في السعودية بعد غياب عن آخر مباراتين في الدوري بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا

فيوتشر يقطع الطريق على الأهلي والزمالك

ميسي ومورينيو قد يجتمعان معا

سبب انسحاب الأهلي من نهائي إفريقيا

قرار من كاف بشأن حرمان الأندية من المشاركة إفريقيا

رمضان صبحي بيراميدز الدوري التركي
نرشح لكم
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة بند الشراء في عقد بادجي.. ونسبة إعادة البيع المصري يكشف لـ في الجول مصير الشعباني وموعد إعلان التعاقد مع حسام حسن وزارة الرياضة لـ في الجول: لم يصلنا أي خطاب من اتحاد الكرة لاستضافة نهائي إفريقيا مران الزمالك - شيكابالا يواصل التأهيل.. وفقرة خاصة لـ عبد الشافي وجمعة الأهلي يعلن رحيل بادجي بشكل نهائي محمد محمود: التوقيع على العقد الجديد من أسعد لحظات حياتي نادر شوقي لـ في الجول: محمد محمود لم يتردد في الموافقة على عرض الأهلي.. وينتظر الفرصة
أخر الأخبار
90 دقيقة في لاس بالماس ليست طويلة للغاية.. تينيريفي إلى نهائي الملحق في إسبانيا 11 دقيقة | الدوري الإسباني
بداية الحقبة الجديدة لـ مانشيني.. إيطاليا تتعادل مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - وليد عطية في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد نهاية الموسم 52 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - بني سويف آخر الهابطين في مجموعة الصعيد ساعة | الدرجة الثانية
بهاتريك في بنين.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لـ السنغال ساعة | الكرة الإفريقية
مرتضى في تقديم صفقات الطائرة: إنه عصر الاحتراف.. وشكوى منتظرة بسبب التهديد ساعة | رياضات أخرى
توماس بارتي يعلن اعتناقه الإسلام ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب غينيا: لست سعيدا بالاستقبال أو ملعب التدريب .. وكيتا: أحب التأهل رفقة صلاح ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا