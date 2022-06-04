وادي دجلة لـ في الجول: فيوتشر فعل بند شراء أحمد عاطف ومحمد رضا

السبت، 04 يونيو 2022 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - فيوتشر

أنهى نادي فيوتشر إجراءات ضم أحمد عاطف ومحمد رضا "بوبو" بشكل نهائي من وادي دجلة.

وقال حازم خيرت رئيس شركة كرة القدم في وادي دجلة لـFilGoal.com: "فيوتشر فعل بند الشراء في عقدي أحمد عاطف ومحمد رضا".

وأضاف "الثنائي الآن انتقل بشكل نهائي إلى فيوتشر".

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وكان فيوتشر ضم أحمد عاطف ومحمد رضا من وادي دجلة بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وذلك بعد هبوط الفريق الأصفر إلى دوري الدرجة الثانية.

أحمد عاطف البالغ من العمر 24 عاما لعب مع فيوتشر هذا الموسم 13 مباراة في الدوري المصري سجل خلالها 6 أهداف.

قبل أن ينضم المهاجم الشاب لمنتخب مصر لأول مرة في مسيرته، استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

أما محمد رضا لاعب الوسط والبالغ من العمر 21 عاما لعب مع فيوتشر 16 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف.

وسجل هدفين أيضا أحدهما في بطولة كأس رابطة الأندية، والآخر في كأس مصر.

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