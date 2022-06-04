ميسي ومورينيو سويا؟ تقارير: سان جيرمان يفكر في التعاقد مع الاستثنائي

السبت، 04 يونيو 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

مورينيو وميسي

ما كان خيالا ومن المستحيل تصديقه ربما يحدث، جوزيه مورينيو قد يدرب ليونيل ميسي.

وفجرت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية مفاجأة كبرى اليوم السبت بنشرها لتقرير أوضحت خلاله أن باريس سان جيرمان يفكر في التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب روما الحالي.

وأوضح التقرير أن التفكير يأتي في ظل تحفظ زين الدين زيدان على تدريب الفريق إذ أنه يفضل الانتظار لما بعد كأس العالم 2022 لتدريب منتخب فرنسا.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن تعاقد سان جيرمان مع لويس كامبوس ليتولى منصب المدير الرياضي هو يحيي فكرة التعاقد مع مورينيو في ظل ارتباطهما بعلاقة جيدة بعدما عملا سويا في ريال مدريد.

هذا بالإضافة لترشيح مورينيو لنظيره كامبوس في وقت سابق ليتولى المنصب ذاته في مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير أيضا إلى أن تلك العلاقة ليست الدافع الوحيد خلف رغبة سان جيرمان في التعاقد مع مورينيو بل للمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا خاصة بعدما قاد روما للتتويج بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المنصرم.

ويدرك سان جيرمان وفقا للتقرير حاجته لتغيير ثقافة النادي وأن مورينيو هو الشخص المناسب للقيام بذلك التحول.

الأمر ذاته أكدته إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية التي أوضحت أن سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع المدرب الملقب بالاستثنائي.

يذكر أن مورينيو نفسه أكد عقب تتويج روما بدوري المؤتمر عدم نيته الرحيل وأنه سيبقى مدربا للفريق الموسم المقبل.

فماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟

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