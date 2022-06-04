مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم الانسحاب من نهائي إفريقيا

من بين الحلول المقترحة التي كان يناقشها الأهلي في أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد هي الانسحاب لكن الأمر لم يتخط كونه مجرد فكرة وفي المقابل لجأ النادي للمحكمة الرياضية.

ولكن ظل التساؤل لماذا لم ينسحب الأهلي من خوض النهائي؟

أجاب مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "قرار الانسحاب كان سيكلف الأهلي ضربة قاضية لشركة الكرة في بداية عهدها لأن الانسحاب وما يليه من عقوبات سيسبب أزمات كبرى".

وأوضح "الانسحاب كان سيليه عقوبات فنية ممثلة في الحرمان من المشاركة في البطولة مع غرامات مالية كبيرة وكل ذلك سيؤدي لفقدان القيمة السوقية للشركة مع انهيار العلامة التجارية للأهلي بحكم أن تلك المشاكل المالية سيتبعها خسائر كبيرة على قطاع الكرة بشكل خاص والنادي ككل".



































































































وواصل المصدر حديثه "القرارات التي أدم لعدم المشاركة في البطولة في وقت سابق كانت وفقا لمعطيات ذلك العصر فكانت كرة القدم وقتها أقرب للهواة منها للاحتراف الحالي والذي أصبح مجال صناعة ضخم ويجعل هناك التزامات أدبية ومالية كبيرة".

وأتم "لذا في الوقت الحالي فإن المتعارف عليه في حالة النزاع هو اللجوء للقضاء وهو ما أقدم عليه الأهلي بتقديم دعوى في المحكمة الرياضية الدولية وأيضا الشكاوى العديدة التي تقدم بها للاتحادين الدولي والإفريقي".

وخسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا الإثنين الماضي أمام الوداد بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في مركب محمد الخامس بالمغرب.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن قبل المباراة رفض المحكمة الرياضية دعوى الأهلي ضده كذلك بتأجيل النهائي لحين البت في مكان إقامة المباراة.

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