عودة رمضان صبحي وغياب إكرامي.. قائمة بيراميدز لمواجهة اتحاد جدة

السبت، 04 يونيو 2022 - 17:54

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز X الصفاقسي

عاد رمضان صبحي لقائمة بيراميدز التي أعلنها تاكيس جونياس مدرب الفريق لمواجهة اتحاد جدة وديا في السعودية.

واتفقت إدارة نادي بيراميدز بشكل رسمي مع الاتحاد السعودي بشأن إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين الاثنين المقبل، في أولى لقاءات الفريق الودية خلال فترة التوقف.

وكان رمضان صبحي قد غاب عن المباراتين السابقتين لبيراميدز في الدوري بسبب الإصابة.

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وشدد محمود فتح الله المدرب العام لبيراميدز على أن إصابة رمضان كانت عبارة عن شد في السمانة. (طالع التفاصيل)

كما شهدت القائمة غياب شريف إكرامي حارس الفريق وباقي اللاعبين الذين تم اختيارهم لمثيل منتخبات بلادهم خلال التوقف الدولي.

وجاءت القائمة بالكامل كالآتي

الحراس - أحمد الشناوي - المهدي سليمان - يوسف نادر

الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - حسين السيد - أحمد فتحي - أحمد توفيق

الوسط: عبد الله مجدي - هشام محمد - نبيل دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - عبد الله السعيد

الهجوم: إيريك تراوري - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

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