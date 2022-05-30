محمود فتح الله: هذه حقيقة غياب رمضان صبحي.. وعدم مشاركة فتحي قرار فني

تحدث محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز عن حالة رمضان صبحي نجم الفريق الغائب مؤخرا بداعي الإصابة، وذلك بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري.

وقال فتح الله في تصريحاته لقناة صدى البلد: "هناك الكثير من الكلام حول رمضان صبحي. كل ما في الأمر أنه مصاب بشد في السمانة وأجرى أشعة، وكان الأمر يتطلب راحة لمدة 5 أيام لا أكثر".

وأضاف "إذا كان جاهزا لمباراة المصري كان سيبدأها بدون أي مشاكل. لا أعرف متى سيكون جاهزا على وقت التحديد وبإذن الله سيكون الشد بسيطا".

أما عن تواجد الظهير المخضرم أحمد فتحي على مقاعد البدلاء لصالح عمر جابر قال فتح الله: "قرار فني بالتأكيد، ماذا سيكون غير ذلك؟ لدينا 3 لاعبين كبار في مركز الظهير الأيمن، وهناك لاعبين جيدين للغاية يخرجون من القائمة".

وأوضح "ننظر لمن تحتاج إليه المباراة وأدق التفاصيل المحيطة أيضا، وفي النهاية واحد فقط سيلعب بين عمر جابر وأحمد فتحي وأحمد توفيق".

وتابع "أحمد فتحي لاعب كبير ويؤدي برجولة معتادة منه حين يلعب".

وعن حالة الظهير محمد حمدي الذي تواجد في قائمة منتخب مصر المبدئية قال فتح الله: "الكل ينتظر فرصة اللعب لمنتخب مصر، وحين تأتي الإصابة قبل موعد كهذا يصبح الأمر محزنا. محمد حمدي اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية ولم يتمكن من إكمال المباراة".

وخرج حمدي من القائمة التي أعلنها إيهاب جلال مدرب المنتخب صباح اليوم. (طالع التفاصيل)

يذكر أن بيراميدز رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

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