محمد محمود مستمر مع الأهلي حتى 2027

السبت، 04 يونيو 2022 - 17:33

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

أعلن الأهلي تجديد عقد محمد محمود 4 مواسم مقبلة.

محمد محمود

النادي : الأهلي

الأهلي

ويتبقى في عقد اللاعب موسم آخر، لينتهي تعاقده مع الأهلي في صيف 2027.

وبحسب موقع الأهلي الرسمي "جاء توقيع محمد محمود على بياض برغبة وطلب شخصي منه؛ تقديرا لموقف النادي معه الذي ‏سانده طوال فترة إصابته التي استمرت ما يقرب من عامين كاملين".

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وأوضح الموقع أن محمد محمود شعر أن ‏مساندة النادي له تستحق أن يبادر بالتقدير وتمديد عقده دون أي شروط مالية على الإطلاق، ‏وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض اللاعب الحديث مع مدير التعاقدات في أي جوانب مالية، ‏تاركا التقدير المالي لإدارة النادي التي ترى أن موقف اللاعب يستحق التحية والإشادة. ‏

وانضم محمد محمود إلى الأهلي في يناير 2019 قادما من وادي دجلة.

ومنذ انتقاله خاض 8 مباريات صنع خلالها هدفا وحيدا ولم يسجل.

وتعرض محمد محمود في موسم 2019-2020 للإصابة بقطع في الرباط الصليبي عقب أمام سموحة والتي كانت مباراته الثانية فقط بقميص الأهلي.

وعقب عودته مجددا للتدريبات وقبل خوض أي مباراة رسمية تعرض للإصابة نفسها مرة أخرى.

وخاض الموسم الحالي 5 مباريات بواقع 2 في الدوري و3 في كأس الرابطة المصرية.

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