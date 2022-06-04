بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا.. وهذا ما حدث بعد إصابتي مع الأهلي

كشف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي عن تسبب أحد لاعبي الزمالك في وقت سابق في جلوسه بديلا رغم قرار المدرب آنذاك بمشاركته.

وتحدث بامبو لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لعبت مع طارق يحيى في الزمالك وجاء ميتشو لتدريب الفريق وبدأت بالغياب عن المشاركة ولم ألعب معه كثيرا".

وواصل "وأثناء التوقف الدولي سجلت أهدافا في كل المباريات الودية التي خضناها ووجدت ميتشو يعدني بالمشاركة أمام إنبي وفوجئت بأحد اللاعبين قال له لن ألعب كارتكاز سألعب كجناح وبسبب ذلك اللاعب جلست على مقاعد البدلاء".

وأكمل "جاء باتريس كارتيرون لتدريب الزمالك واصلت اللعب جيدا وفجأة وجدت نفسي خارج القائمة بعدها".

وعن هل أصر على تحويل إعارته من الزمالك للبنك الأهلي إلى انتقال نهائي أجاب "نعم، فمشكلتي في الزمالك ليست كرة أنت تفعل كل شيء ولا تلعب".

وأضاف "هناك أمور غير مفهومة بالنسبة لي، فالمدرب يجتمع بي ويشيد بي وأسجل هدفا وفجأة يتم استبعادي".

وأردف "من كان يلعب في نفس مركزي وقتها هما أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي وقدما وقتها أفضل سنة في مسيرتهما، ولكنني حتى لم أكن أجلس على مقاعد البدلاء بل خارج القائمة كليا".

رحيله من الأهلي

وعن كيف رحل مع الأهلي وقال: "أصبت بقطع في الرباط الصليبي واتفقت مع مدير الكرة آنذاك علاء عبد الصادق أنني لن ألعب وقال لي الأمر برغبتك نحن نستأذنك في عدم قيدك لقيد لاعب آخر ووافقت واتصل بي رئيس النادي وقتها محمود طاهر وعرض علي السفر خارج مصر للعلاج".

وأكمل بامبو "وقال لي عمرو جمال الذي تعرض لنفس الإصابة أن أجري العملية في مصر لأنه عانى كثيرا بسبب إجرائه العملية خارج مصر، وما يقال إن الأهلي لم يهتم بي غير صحيح هو اهتم بي".

وأردف "حينما جاء جوزيه بيسيرو لتدريب الأهلي قال إنه لا يريد لاعبا مصابا ولكن يجب أن يكون جاهزا وحينها علاء عبد الصادق كان قد رحل من الأهلي وهو من كان وعدني بالقيد مهما حدث في شهر يناير آنذاك وحينها رحلت عن النادي".

أزمة المنشطات

وعن أزمة المنشطات وتعرضه للإيقاف قال: "بعد إصابة تعرضت لها زاد وزني بشكل ملحوظ وطلبت من الطبيب الحصول على علاج يساعد في التخسيس وقرأ كل شيء في النشرة الطبية ووافق على حصول عليها وأحب التأكيد أن الذنب لم يكن ذنبه".

واستدرك "لكن عندما كنت خضعت للتحليل أثناء مواجهة طلائع الجيش وجدنا أن الدواء به مادة اسمها سبترومين وأي دواء مستورد أحيانا تكون به مواد وليست مكتوبة في النشرة حتى أن بعض اللاعبين يحصلوا على أدوية أخرى ولا يعرفون أن بها مواد محظورة".

وأتم "قدمنا الالتماس وتم تخفيض العقوبة من سنتين لأربعة أشهر وذلك بسبب إنني قبل كشف المنشطات كتبت اسم الدواء الذي أحصل عليه".