"خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله

أعلن كارلوس تيفيز مهاجم منتخب الأرجنتين السابق اعتزاله رسميا اليوم السبت.

كارلوس تيفيز النادي :

ولم يلعب تيفيز صاحب الـ38 عاما أي مباراة رسمية منذ منتصف العام الماضي بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وتحدث تيفيز لبرنامج "أنيماليس سويلتوس" الأرجنتيني قائلا: "لقد اعتزلت، هذا مؤكد، تلقيت الكثير من العروض ولكن كلاعب لقد قدمت كل ما لدي".

وواصل "السنة الماضية كانت صعبة بعد رحيل والدي، استيقظت في أحد الأيام وقلت لزوجتي إنني لا أريد اللعب مجددا".

وأكمل "اتصلت بأدريان وكيل أعمالي وقلت له اسمع أنا لن ألعب مجددا، أنا اعتزلت".

وواصل تيفيز "لقد سألني الجميع عن سبب اعتزالي وقلت لهم لقد توقفت عن اللعب لأنني خسرت مشجعي رقم 1، كنت أبلغ من العمر ثماني سنوات ووالدي كان أول شخص يأتي لمشاهدتي".

وأردف "السبب الآخر إنني لا ألعب من أجل أي شخص آخر مجددا، وأعتقد أن قرار اعتزالي هو الوقت الوحيد الذي فكرت فيه في نفسي، لقد خسرت مشجعي رقم وهذا جعلني لا أريد اللعب مجددا".

وارتدى تيفيز قمصان العديد من الأندية الشهيرة مثل بوكا جونيورز وكورينثيانز البرازيلي ووست ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا.

هذا بالإضافة ليوفنتوس الإيطالي وشانجهاي شينوا الصيني.

وخاض تيفيز 76 مباراة بقميص منتخب بلاده الأرجنتين وسجل خلالهم 13 هدفا.