سكاي: لوكاكو يريد العودة إلى إنتر.. والقرار النهائي في يد ملاك تشيلسي

السبت، 04 يونيو 2022 - 11:17

كتب : FilGoal

تشيلسي - أستون فيلا - لوكاكو

يرغب روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا وتشيلسي الإنجليزي في العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" عن رغبة لوكاكو في العودة من جديد إلى إنتر ميلان، بعدما لعب لمدة موسم واحد فقط مع تشيلسي.

وأضافت أن نادي إنتر ميلان لن يتعجل في هذا الأمر، رغم حرص النادي الإيطالي على إعادة لوكاكو مرة أخرى.

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وفي الوقت الحالي لا يستطيع نادي إنتر تحمل قيمة شراء لوكاكو، ولذلك مستقبل لوكاكو سيكون المتحكم فيه الملاك الجدد لنادي تشيلسي.

ووفقا لشبكة أخبار "سكاي سبورتس الإيطالية" فإن محامي اللاعب سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل مع ممثلي إنتر ميلان للحديث عن إمكانية عودة لوكاكو مرة أخرى.

وانضم لوكاكو البالغ من العمر 29 عاما لصفوف تشيلسي بداية الموسم المنقضي قادما من إنتر ميلان مقابل ما يقرب من 98 مليون جنيه إسترليني.

ولعب لوكاكو مع تشيلسي في الموسم المنقضي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 15 هدفا.

وأعلن تشيلسي في بيان رسمي عن اكتمال عملية بيع النادي إلى شركة كليرليك كابيتال وشركة تود بويلي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وأشار النادي في بيانه إلى أن بويلي وكليرليك سيتقاسما السيطرة على النادي مع ملكية كل منهما لحصته بالتساوي، بينما سيتولى الأول منصب رئاسة مجلس إدارة النادي.

وينوي كل من كليرليك وبويلي توسيع وتعزيز القدرات التنافسية لتشيلسي بما في ذلك إعادة تطوير ملعب ستامفورد بريدج والمزيد من الاستثمار في أكاديمية النادي وفريق السيدات.

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