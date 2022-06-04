أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما
السبت، 04 يونيو 2022 - 11:56
كتب : FilGoal
أكمل أستون فيلا صفقة التعاقد مع روبن أولسن حارس مرمى روما بشكل نهائي.
ولعب أولسن بقميص أستون فيلا خلال الستة الأخيرة من الموسم المنقضي معارا من نادي العاصمة الإيطالي.
وأعلن أستون فيلا عبر موقعه الرسمي الحصول على خدمات حارس المرمى السويدي دون الكشف عن القيمة المالية.
ويرى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا أن أولسن البديل المناسب للأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى الفريق الأساسي.
وشارك أولسن مع أستون فيلا خلال مباراة وحيدة بالموسم المنصرم جاءت أمام مانشسترسيتي بالجولة الأخيرة وخسرها "الفيلانز" 3-2.
وعلى المستوى الدولي شارك أولسن مع المنتخب السويدي خلال 57 مباراة.
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