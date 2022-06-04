أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما

السبت، 04 يونيو 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

أولسن

أكمل أستون فيلا صفقة التعاقد مع روبن أولسن حارس مرمى روما بشكل نهائي.

ولعب أولسن بقميص أستون فيلا خلال الستة الأخيرة من الموسم المنقضي معارا من نادي العاصمة الإيطالي.

وأعلن أستون فيلا عبر موقعه الرسمي الحصول على خدمات حارس المرمى السويدي دون الكشف عن القيمة المالية.

أخبار متعلقة
مدافع تشيلسي السابق يخضع لجراحة في القلب تجنبا لإيقاف القيد.. تقرير: الهلال السعودي ينهي أزمة جيوفينكو سكاي: لوكاكو يريد العودة إلى إنتر.. والقرار النهائي في يد ملاك تشيلسي بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا.. وهذا ما حدث بعد إصابتي مع الأهلي

ويرى ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا أن أولسن البديل المناسب للأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى الفريق الأساسي.

وشارك أولسن مع أستون فيلا خلال مباراة وحيدة بالموسم المنصرم جاءت أمام مانشسترسيتي بالجولة الأخيرة وخسرها "الفيلانز" 3-2.

وعلى المستوى الدولي شارك أولسن مع المنتخب السويدي خلال 57 مباراة.

اقرأ أيضا:

حقيقة فصل 12 موظفا في اتحاد الكرة

رئيس وفاق سطيف: هذا اللاعب لا مساس به

"هذه خطوات الزمالك في قضية شيكابالا"

تصريح قوي من تركي آل الشيخ

نقل مران منتخب مصر

أستون فيلا روبن أولسن روما
نرشح لكم
"خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله مدافع تشيلسي السابق يخضع لجراحة في القلب سكاي: لوكاكو يريد العودة إلى إنتر.. والقرار النهائي في يد ملاك تشيلسي تقرير: ليدز يبلغ برشلونة بشروطه للتخلي عن رافينيا فان دايك: انتهى موسمي الذي كان به لحظات صعبة.. حان وقت الراحة مواعيد مباريات السبت 4-6-2022 والقنوات الناقلة.. الجزائر في تصفيات إفريقيا ولقاءات قوية أوروبية مدرب فرنسا المساعد يكشف مستجدات إصابة مبابي وفاران محاميه: بنزيمة سحب استئنافه في قضية فالبوينا.. "موكلي منهك بسبب هذه الإجراءات"
أخر الأخبار
"خسرت مشجعي رقم 1".. تيفيز يعلن اعتزاله 17 دقيقة | أمريكا
أستون فيلا يتعاقد مع حارس روما 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدافع تشيلسي السابق يخضع لجراحة في القلب 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت يهزم الرياضي في سلسلة نهائي الدوري اللبناني 48 دقيقة | كرة سلة
تجنبا لإيقاف القيد.. تقرير: الهلال السعودي ينهي أزمة جيوفينكو 57 دقيقة | الوطن العربي
بامبو: لاعب في الزمالك تسبب في جلوسي بديلا.. وهذا ما حدث بعد إصابتي مع الأهلي ساعة | الكرة المصرية
سكاي: لوكاكو يريد العودة إلى إنتر.. والقرار النهائي في يد ملاك تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ليدز يبلغ برشلونة بشروطه للتخلي عن رافينيا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 3 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا