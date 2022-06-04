تجنبا لإيقاف القيد.. تقرير: الهلال السعودي ينهي أزمة جيوفينكو

السبت، 04 يونيو 2022 - 11:21

كتب : FilGoal

جيوفينكو - الهلال

أنهى نادي الهلال السعودي أزمة مستحقات الإيطالي سيبستيان جيوفينكو لاعب الفريق السابق وذلك بحسب صحيفة "الرياضية".

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أصدرت حكما بوجوب دفع النادي السعودي مستحقات جيوفينكو المتأخرة.

ووصلت إدارة الهلال بحسب الصحيفة السعودية إلى اتفاق ودي مع جيوفينكو لاعب سامبدوريا بتسوية مستحقاته البالغة 4 مليون ونصف المليون دولار.

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وأوضحت الصحيفة أن الهلال نجح في إقناع جيوفينكو بتخفيض جزء من المبلغ المستحق وسدد القيمة وتسلم ورقة المخالصة المالية بين الطرفين.

وتخلص الهلال من أزمة مستحقات جيوفينكو المتأخرة التي كانت تهدد حامل لقب الدوري السعودي بالإيقاف عن القيد لمدة 3 فترات.

ولعب جيوفينكو بقميص الهلال في الفترة بين يناير 2019 حتى أغسطس 2021.

اللاعب المُلقب بـ"النملة الذرية" حقق مع الهلال لقبين للدوري ولقب كأس الملك ولقب دوري أبطال آسيا 2019.

وبقميص منتخب إيطاليا شارك في 23 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا جاء في شباك اليابان بكأس القارات 2013 ليقود الأتزوري حينها للفوز 4-3.

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