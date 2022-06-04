مدرب فرنسا المساعد يكشف مستجدات إصابة مبابي وفاران

السبت، 04 يونيو 2022 - 01:02

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

تحدث جي ستيفان المدرب المساعد لمنتخب فرنسا عن إصابة كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في مواجهة الدنمارك.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

رافاييل فاران

النادي : مانشستر يونايتد

فرنسا
دوري الأمم الأوروبية - المستوى الأول

وخسر منتخب فرنسا على يد ضيفه منتخب الدنمارك بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى لمجموعات المستوى الأول بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وقال ستيفان في تصريحاته لراديو مونت كارلو إن مبابي سيخضع لفحوصات بعد المباراة لتحديد طبيعة إصابته، رفقة رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد الذي أصيب أيضا.

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وأوضح الفارق بين الحالتين قائلا: "كيليان لديه مشكلة في الركبة. لا أعرف طبيعتها على وجه الدقة، سيخضع لفحوصات طبية أولا".

وأضاف "رافاييل لديه مشكلة عضلية خلف فخذه. شعر ببعض الألم. هو أيضا سيخضع لفحوصات طبية".

وغادر مبابي المباراة بين شوطيها، حيث حل كريستوفر نكونكو بدلا منه، وصنع هدف تقدم الديوك لزميله كريم بنزيمة نجم ريال مدريد.

على الناحية الأخرى أصيب فاران وغادر الملعب في الدقيقة 61، حيث لعب ويليام ساليبا بدلا منه.

وتمكنت الدنمارك من التعادل ثم تحقيق الفوز بواسطة أندرياس كورنيليوس، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 68 و88.

يذكر أن ستيفان تولى قيادة فرنسا في هذه المباراة في ظل غياب المدرب ديديه ديشان نظرا لوفاة والده.

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