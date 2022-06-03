الزمالك يواجه المصرية للاتصالات وديا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 19:00

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - أسوان

أعلن نادي الزمالك مواجهة المصرية للاتصالات وديا.

ويستعد الأبيض لمواجهة الداخلية في دور الـ 32 من كأس مصر.

ويخوض الزمالك الزمالك المباراة في الرابعة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

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ويسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة في كأس مصر.

بالإضافة إلى الوقوف على مستوى البدلاء والناشئين الذين تم تصعيدهم مؤخرا لتدريبات الفريق الأول في ظل غياب اللاعبين الدوليين.

ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

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