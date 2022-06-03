كاف يحدد موعد المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي لمباراة مصر وغينيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) موعد المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي لمباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي منتخب مصر مع غينيا يوم الأحد المقبل في مستهل تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويقام المؤتمر الصحفي والمران الرئيسي غدا السبت عشية اللقاء في استاد القاهرة.

وجاءت المواعيد كالآتي بتوقيت القاهرة:

المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر: 18:15

المران الرئيسي لمنتخب مصر: 19:00

المؤتمر الصحفي لمنتخب غينيا: 20:30

المران الرئيسي لمنتخب غينيا: 21:00

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر اليوم الجمعة نقل تدريباته اليوم وغدا السبت باستاد القاهرة.

وخاض منتخب مصر تدريباته السابقة باستاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

ومن ثم سيخوض الفراعنة مواجهة ودية يوم 14 يونيو الجاري ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سيول.

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