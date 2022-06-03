إصابة مؤلمة لـ زفيريف.. نادال إلى نهائي رولان جاروس بحثا عن الرابعة عشر

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

رافاييل نادال وألكساندر زفيريف

تأهل الإسباني رافاييل نادال إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع في التنس، وذلك عقب انسحاب اضطراري لمنافسه الألماني ألكساندر زفيريف.

وفاز نادال بالمجموعة الأولى بشوط كسر التعادل 7-6.

وفي المجموعة الثانية تمكن نادال من معادلة النتيجة مرة أخرى 6-6، لتتجه المباراة إلى شوط كسر التعادل للمرة الثانية.

ولكن خلال حصول نادال على تلك النقطة، التوت قدم زفيريف وسقط صارخا على الأرض، ليتم نقله إلى خارج الملعب بمساعدة كرسي متحرك.

بعد فترة خرج زفيريف على عكاز، وتم الإعلان عن انسحابه الاضطراري من المباراة، ليتأهل نادال إلى النهائي.

وكان نادال قد فاز على المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش في ربع النهائي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

بذلك يتجه الماتادور إلى نهائي رولان جاروس للمرة الرابعة عشر في مسيرته، حيث لعب في البطولة 13 مباراة نهائية فاز بهم جميعا.

ولا يزال رقمه القياسي في هذه البطولة، هو الرقم القياسي لعدد مرات التتويج بأي من بطولات جراند سلام، وها هو يطارد فرصة زيادته في انتظار الفائز من النرويجي كاسبر رود والكرواتي مارين سيليتش.

على صعيد بطولات جراند سلام ككل، وصل نادال إلى النهائي رقم 30، كثالث أكبر اللاعبين في التاريخ وصولا للنهائيات، بعد دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرير (31).

ولا يزال نادال هو الأكثر تتويجا ببطولات جراند سلام بـ 21 لقبا، ويسعى للثاني والعشرين إجمالا، متفوقا على الثنائي السالف ذكره، ولكل منهما 20 لقبا.

رافاييل نادال رولان جاروس ألكساندر زفيريف بطولة فرنسا المفتوحة
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