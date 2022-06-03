يويفا يعتذر ويصدر بيانا بشأن أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة ريال مدريد وليفربول ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقبه الـ14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور على ملعب أقيمت على استاد دو فرانس وشهدت فوضى عارمة.

وجاء بيان يويفا كالآتي:

"يود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يعتذر بصدق لجميع المتفرجين الذين اضطروا إلى تجربة أو مشاهدة أحداث مخيفة ومحزنة في التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا على استاد دو فرانس في 28 مايو 2022 في باريس في ليلة كان ينبغي أن تكون احتفالا بكرة القدم الأوروبية. لا ينبغي وضع أي مشجع لكرة القدم في هذا الموقف، ويجب ألا يحدث ذلك مرة أخرى".

"وتحقيقا لهذه الغاية، وبعد الأحداث مباشرة، كلف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإجراء مراجعة مستقلة لتحديد أوجه القصور والمسؤوليات لجميع الكيانات المشاركة في تنظيم النهائي، ونشر اليوم اختصاصات هذه المراجعة".

"وتهدف المراجعة المستقلة، التي سيقودها تياجو برانداو رودريجز من البرتغال، إلى فهم ما حدث في الفترة التي سبقت المباراة النهائية، وتحديد الدروس التي ينبغي تعلمها لضمان عدم تكرار الإجراءات والأحداث التي وقعت في ذلك اليوم".

"وستسعى المراجعة إلى وضع صورة كاملة وجدول زمني لما حدث خلال اليوم، سواء داخل الاستاد أو المناطق المحيطة به، بما في ذلك فحص تدفقات المتفرجين إلى الاستاد عبر نقاط الوصول المختلفة".

"سيتم عرض نتائج المراجعة والاستنتاجات والتوصيات بالتفصيل في التقرير. وسيبدأ الاستعراض فورا وينبغي أن يختتم في أقصر إطار زمني ممكن مطلوب لإجراء استعراض شامل للأحداث. وبمجرد اكتماله سينشره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بكل شفافية".

وجاء بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب إصدار ريال مدريد بيانا طالب من خلاله الحصول على توضيح من المسؤولين عن تلك الأزمة والقضاء على تلك المواقف لعدم تكرارها مستقبلا. (طالع التفاصيل).

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