بيان غاضب من ريال مدريد بشأن أحداث نهائي أبطال أوروبا أمام ليفربول

أصدر ريال مدريد بيانا رسميا صباح اليوم الجمعة أعرب فيه عن غضبه مما حدث من فوضى في استاد دو فرانس معقل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وطلب ريال مدريد الحصول على توضيح من المسؤولين عن تلك الأزمة والقضاء على تلك المواقف لعدم تكرارها مستقبلا.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

بالنظر إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في 28 مايو في محيط وداخل استاد دو فرانس يود نادي ريال مدريد الإدلاء بما يلي دفاعا عن جماهيرنا الذين كانوا ضحايا تلك الأحداث.

** نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي دفعت لاختيار هذا الملعب لإقامة النهائي وما هي المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار مع مراعاة ما حدث في ذلك اليوم.

** وبالمثل فإننا نطلب الإجابات والتوضيح تحدد المسؤول عن ترك الجماهير بلا حول ولا قوة، فهناك بعض المشجعين كان سلوكهم مثاليا في جميع الأوقات.

** ما كان ينبغي أن يكون احتفالا كبيرا بكرة القدم تحول إلى أحداث مؤسفة تسببت في غضب عميق في جميع أنحاء العالم.

كما ظهر بوضوح في الصور المنقولة على وسائل الإعلام تعرض العديد من المشجعين للاعتداء العنيف والمضايقة والسرقة، واضطر بعضهم لقضاء الليل في المستشفى بسبب الإصابات التي تعرضوا لها.

لقد نقلت كرة القدم للعالم صورة بعيدة كل البعد عن القيم والأهداف التي يجب أن تسعى دائما لتحقيقها.

يستحق متابعونا ومشجعونا الرد وأن يتم توضيح المسؤول عن الأمر والقضاء على مثل تلك المواقف للأبد من كرة القدم والرياضة.

ماذا حدث؟

وقبل انطلاق اللقاء اقتحم بعض من جمهور ليفربول الملعب بدون حملهم لتذاكر دخول المباراة واضطرت قوات الأمن الفرنسية لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

في المقابل بعض من جماهير ليفربول ممن يحملون التذاكر لم يكن بإمكانهم الدخول للمباراة.

كما انتشرت حوادث السرقة من الجماهير الفرنسية حول الملعب لجماهير ليفربول وريال مدريد.

وفي الناحية الأخرى اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل انطلاق المباراة لدواعي أمنية ولمدة ربع ساعة لتنطلق في تمام التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

وبعد ذلك تم الإعلان عن تأجيل جديد لربع ساعة أخرى لتنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء.

وفي النهاية أعلن يويفا انطلاق القمة في تمام التاسعة و36 دقيقة.

وتوج ريال مدريد بلقبه الـ14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد سجله فينيسيوس جونيور.