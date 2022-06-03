ماني: 60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول؟ لهم ذلك

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 21:14

كتب : FilGoal

ساديو ماني

تحدث ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال على هامش تصفيات كأس أمم إفريقيا عن مسألة رحيله عن ناديه الإنجليزي.

وقال ماني في المؤتمر الصحفي: "60% من السنغاليين يريدون رحيلي عن ليفربول. أليس ذلك ما تريدونه؟ سأفعل ما ترغبون به".

وأضاف "سترون بأنفسكم ما سيحدث. الأفضل قادم".

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الشائعات الأخيرة عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية تفاصيل العقد بين بايرن والنجم السنغالي.

وبحسب المصدر ذاته، سيوقع ماني على عقد مدته 3 سنوات، ينتهي في يونيو 2025 براتب سنوي قدره 20 مليون يورو.

ويعد هذا الراتب أكبر من راتبه الحالي في ليفربول بصورة واضحة، في عقده الذي ينتهي مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

وكان ماني قد أنهى الموسم مع ليفربول بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

أما على الصعيد الدولي توج ماني بكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

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