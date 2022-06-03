مستوحى من أول لقب لـ دوري الأبطال.. برشلونة يكشف عن قميصه الجديد

أعلن نادي برشلونة قميصه الجديد خلال منافسات الموسم المقبل 2022-23.

وكشف برشلونة عبر حسابه على "تويتر" عن شكل قميصه الجديد عبر "تويتر" حيث يتصدر النجمان أنسو فاتي وبيدري بالإضافة إلى عزيزات أوشوالا لاعبة السيدات صور تقديم الزي الجديد للفريق الكتالوني.

ويظهر قميص برشلونة على عكس العادة بخطوط عريضة ويتكون من الألوان: الأزرق الفاتح الكلاسيكي والأحمر القاتم والأزرق القاتم.

ويستوحى قميص برشلونة الجديد من الذكرى 30 لفريق عام 1992 الذي فاز بأول دوري أبطال أوروبا للنادي الكتالوني.

The flame lives on 🔥 pic.twitter.com/MiSquNrZM2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

وتوج برشلونة بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز على سامبدوريا الإيطالي بهدف وحيد سجله الهولندي رونالد كومان.

وظهر على القميص شعار الراعي الرئيسي الجديد للنادي الكتالوني شركة "سبوتيفاي" بعدما أبرمت الصفقة في مارس الماضي.

وعلى عكس السابق، سيكون الراعي الرئيسي الجديد متواجدا على قميص الفريق الأول للرجال والسيدات.

ما هي تفاصيل الراعي الجديد؟

The new Barça kit for the 2022/23 season! 💙❤ pic.twitter.com/pxdGT8h3pU — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 3, 2022

في مارس الماضي، أعلن برشلونة عن "سبوتيفاي" سيكون الراعي الرئيسي للفريق بداية من الموسم المقبل لمدة أربعة مواسم.

كما سيتم وضع شعار الشركة على قمصان التدريبات لمدة ثلاثة مواسم، كما سيعمل سبوتيفاي مع برشلونة من أجل خلق مساحة على قميص النادي للاحتفاء بالفنانين من جميع أنحاء العالم.

ولأول مرة في التاريخ سيتم تغيير اسم ملعب كامب نو إلى "سبوتيفاي كامب نو".

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