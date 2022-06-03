رونالدو: كنت ومازلت سعيدا في يونايتد.. ولا أتبع الأرقام القياسية هي من تتبعني

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 13:09

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أبدى كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد تفاؤله الشديد بخصوص إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لفريق الشياطين الحمر.

وتعين الهولندي تين هاج على رأس مانشستر يونايتد بداية من الموسم المقبل خلفا لـ رالف رانجنيك.

وقال كريستيانو في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي عبر سلسلة حلقات بعنوان "مذكرات لاعب": "عندما عدت مرة آخرى شعرت بحب المؤيدين من جديد".

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وأضاف "كنت وما زلت سعيدا جدا لوجودي هنا".

وتابع "أنا لا أتبع الأرقام القياسية بل الأرقام القياسية تتبعني".

وتطرق للحديث عن المدرب الجديد، قائلا: "أعرف أن تين هاج قام بعمل رائع لأياكس وأنه مدرب ذو خبرة لكن علينا أن نمنحه الوقت والأشياء بحاجة إلى التغيير بالطريقة التي يريدها".

وأكمل "آمل أن نحقق النجاح بالطبع، لأنه إذا نجحنا معا، فإن مانشستر كلها ستحقق النجاح أيضًا".

وأتم "أتمنى له الأفضل، نحن سعداء ومتحمسون، ونأمل أن نفوز بالألقاب العام المقبل".

وسجل البالغ من العمر 37 عاما 24 هدفا في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر خلال الموسم المنقضي.

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