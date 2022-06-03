رضا شحاتة: العودة للأهلي كمدرب عام؟ لا مشكلة.. وهكذا تعادلت معه 3 مرات

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 11:32

كتب : FilGoal

رضا شحاتة - الأهلي × الجونة

لا يمانع رضا شحاتة المدير الفني السابق للجونة العمل كمدرب عام في صفوف ناديه الأهلي.

وتحدث رضا شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لم يحدث أي حديث مع الأهلي لتولي منصب المدرب العام في الأهلي".

واستدرك "الرجل الثاني فكرة مرفوضة بالنسبة لي لكن الأهلي له جزء لا يدخل في أصول اللعبة، مع الأهلي لو احتاجني في أي شيء فليس لدي أي مانع بالطبع".

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وبسؤاله عن حال تلقيه عرضين بواقع مدير فني لأحد أندية الوسط في الدوري أو مدرب عام للأهلي أجاب "سأختار النادي الأهلي".

ولو هو مكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي وطلبت منه شركة الكرة في الأهلي ضم ثلاثة لاعبين من سيختار أجاب "أحمد رفعت وأحمد عاطف".

وأضاف "هل أستطيع اختيار لاعبا من الزمالك؟ إمام عاشور".

وعن الهزيمة من الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "صدمت مما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يكن لدي شك من الفوز لأن النهائيات التي خاضها الأهلي في الموسمين الأخيرين كان يوضح ذلك".

وأكمل "لا أرى أن موسيماني خطط جيدا لتلك المباراة، كل اللاعبين لم يكونوا معدين جيدا ذهنيا ونفسيا وبدنيا للقاء، الأسبوع الذي يسبق المباراة هام جدا ولا أرى أن الإعداد كان جيدا".

وأردف "مستوى اللياقة البدنية ليس وليد اللحظة بل تراكمات لذا لا يجب أن أقول اللياقة هي السبب، أما الذهني والنفسي فهو وليد الأسبوع نفسه، بين الشوطين ربما أستطيع إخراج لاعبي فريقي من المباراة أو إعادتهم لها".

وعن كيف تعادل مع الأهلي ثلاث مرات حينما كان على رأس الإدارة الفنية للجونة أوضح "واجهت الأهلي 3 مرات وتعادلت في كل المباريات فحينما أواجهه في ملعبه أردت أن تكون المباراة إيقاعها هادئ جدا والأهلي إيقاعه هبط في المقابل حتى مع تسجيلهم لهدف التقدم تحليت بالهدوء ونجحنا في الدقيقة 85 في إدراك التعادل".

وأتم رضا شحاتة "حينما واجهنا الأهلي في الجونة لم يكن الأهلي معتادا على مفاجئته فضغطنا من الأمام وسجلنا هدفا في أول ربع ساعة من المباراة وبعدها طلبت من اللاعبين الهدوء حتى لا يرتفع إيقاع الأهلي وحينما سجل الأهلي الهدف الثالث قمت بالهجوم للتعادل ونجحت في الأمر".

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