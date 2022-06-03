تقرير: إيسكو يرفض ميلان وروما.. ويفضل البقاء في إسبانيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 19:36

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - مانشستر سيتي

يرفض فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد فكرة الانتقال للدوري الإيطالي عقب نهية مسيرته مع بطل الدوري الإسباني.

وأعلن إيسكو نهاية رحلته مع ريال مدريد بعد 9 سنوات مع الفريق حيث انتهى تعاقده بنهاية هذا الموسم.

ويرفض إيسكو وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الانتقال لصفوف روما وميلان بعدما أبدى الثنائي رغبته في ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

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وأوضحت الصحيفة أن روما يجد في إيسكو الحل الأمثل لتعويض رحيل هنريك مخيتاريان القريب من إنتر، فيما يرغب ميلان في الاستفادة من خبرات لاعب الوسط الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إيسكو يفضل البقاء في الدوري الإسباني عن الانتقال لأحد فرق الدوري الإيطالي.

صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد في 17 مباراة وسجل هدفين بجميع المسابقات.

ويرحل إيسكو عن النادي الملكي بعدما انضم إليه صيف 2013 وخاض 353 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 65 وح على 19 لقبا.

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