باجيو: الفوز باليورو يجب أن يعطي إيطاليا مقعدا في كأس العالم

يؤمن روبرتو باجيو اسطورة كرة القدم الإيطالية أن منتخب بلاده يستحق المشاركة في كأس العالم 2022 بعد الفوز بلقب يورو 2021.

وخسر منتخب إيطاليا فرصة تأهله لكأس العالم للصحفيين قائلا: "إيطاليا فازت باليورو، أعتقد أن الأمر مخجل، أو جنون إنهم لا يحصلون على التأهل المباشر لكأس العالم بسبب ذلك".

وواصل "الكل يمكن أن يخسر ويمر بيوم سيء، ألا يستحق ذلك المنتخب جائزة لما حققوه؟ لو كنت متواجد في القائمة معهم لعانيت لتقبل الأمر".

وأكمل "أعتقد أن اللاعبين مازالوا يعانون من الفشل في التأهل لكأس العالم يمكن أن ترى أن هناك مشكلة نفسية".

وواصل باجيو "لقد رأينا ذلك في هزيمتهم 3-0 أمام الأرجنتين في كأس الفيناليزما مقابل الأريحية التي تحل بها لاعبي الخصم".

وأتم باجيو "روبرتو مانشيني مدرب المنتخب قام بعمل استثنائي ويجب أن يتم احترامه على ما قام به، لدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين لم يحصلوا على فرصة للعب في الدوري الإيطالي وهذه مشكلة معروفة لدينا".

يذكر أن منتخب إيطاليا ودع ملحق التصفيات بالهزيمة في نصف النهائي من مقدونيا الشمالية بهدف دون رد.

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