تقرير بوليفي: بعد أزمة الإسماعيلي.. كارميلو ألجارانياز يقترب من العودة لفريقه القديم

يعمل نادي أولويز ريدي البوليفي، على التعاقد مع كارميلو ألجارانياز الذي فسخ تعاقده مع الإسماعيلي من طرف واحد.

كارمليو ألجاراناز النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وكان كارميلو قد رحل عن الإسماعيلي بشكل مفاجئ قبل يومين وعاد إلى بلاده بمساعدة السفارة البوليفية في مصر، بعد أن قرر فسخ عقده من طرف واحد.

وصرّح ستيفن دياز نائب رئيس نادي أولويز ريدي: "نبحث عن استعادة أبناء النادي".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة Página Siete البوليفية: "مسألة عودة كارميلو شبه منتهية، إنه أحد أبناء النادي، نريد استعادته".

وسبق لـ كارميلو تمثيل نادي أولويز ريدي بين 2019 و2022 عندما انضم إلى الإسماعيلي في يناير الماضي.

ويعد أولويز ريدي أحد أقوى الفرق البوليفية، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري المحلي.

وودّع أولويز ريدي منافسات كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم من دور المجموعات بعد أن احتل المركز الأخير في مجموعة ضمت بوكا جونيورز وكورينثيانز وديبورتيفو كالي.

ماذا حدث

يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي صرّح لـ FilGoal.com الأربعاء 1 يونيو أن كارميلو "هرب دون معرفة النادي".

وقال الكومي: "فوجئنا بسفر اللاعب لأن جواز سفره معنا وأي محترف يأتي إلى هنا يكون مثل الذي حصل على عقد عمل".

وأضاف "كارميلو لا يشارك مع الإسماعيلي ويعيش في الفندق يأكل ويشرب وينام إلى أن ازداد وزنه بشكل كبير وأصبح غير قادر على اللعب، فهو مغيب عن الحياة".

وأكمل "كارميلو حصل على أكثر من 60% في مستحقاته المالية، والأمر ليس له علاقة بالأمور المالية، فهو يعيش حالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركته في المباريات".

وأتم تصريحاته "سنحاول الوصول لحل لهذه الأزمة، ولكن في الوقت الحالي ليس في يدنا أي شيء".

فيما نشر كارميلو بيانًا مطولًا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيه إدارة الإسماعيلي بـ "العنصرية وسوء المعاملة وتهديده".

وقال كارميلو:

"لكل بداية نهاية، ولحظات الانفصال دائمًا مؤلمة، لكن اللحظة قد حانت. أعلن عن فسخ تعاقدي من طرف واحد مع الإسماعيلي لعدم الالتزام بتفاصيل التعاقد من طرف إدارة النادي، تلك الإدارة التي لا تعرف كيف تتعامل مع لاعب محترف ودولي.

للأسف الإدارة عاملتني بأكبر قلة احترام وقلة احترافية، لم يحترموا حقوقي أو يوفوا واجباتهم.

لطالما احترمت قرارات المدربين رغم حقيقة أنهم تجاهلوني وأجبروني على التدرب مع الاحتياطيين لمدة 3 أشهر، وقللوا دائمًا من قدراتي، ولذا لن أتحدث عن الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

الإدارة تعمدت التحفظ على جواز سفري ولم أستعده حتى اللحظة. لقد تعرضت لسوء معاملة، عنصرية شديدة، تهديدات والعديد من الأمور الأخرى التي لا أحب الحديث عنها الآن، لكني لحسن الحظ أمتلك ما يكفي من الأدلة لإثبات ما أقوله.

ورغم كل الصعوبات، أقدم الشكر لكل جماهير الإسماعيلي على الثقة والحب والدعم الذي حظيت به، جمهور النادي مختلف تمامًا عن إدارته، ولهذا سأظل ممتنًا لهم دائمًا. تمنيت لو أجعلهم أكثر سعادة، لكن هذه هي كرة القدم.

في النهاية، أتمنى أن يدرك النادي أخطاءه في المستقبل وأن يعامل اللاعبين الأجانب بإنسانية واحترافية وأن يحترم حقوقهم دائمًا لأجل تلك الرياضة الجميلة وحتى لا تتكرر تلك المضايقات العنصرية.

للأسف اضطررت إلى اختبار الوجه الأسود للنادي، تمامًا كما اختبره آخرون بالطبع. نحن اللاعبون الأجانب نترك عائلاتنا وحياتنا على أمل أن نحظى بالأفضل. لم نحضر هنا لنتعرض لسوء المعاملة أو التقليل، ولا حتى نتوسل لنتلقى رواتبنا أو الالتزام ببنود عقودنا. لكن العديد من الإداريين لا يرون الأمر بهذه الصورة ويعتقدون أن اللاعبين المحترفين سيخاطرون بحريتهم ويتعرضون للمضايقات.

أشكر أفراد السفارة البوليفية في مصر، والسفير، والسلطات البوليفية، للمساعدة في إعادتي إلى بلادي.

في النهاية، أشكر كل زملائي في الإسماعيلي على الأوقات الرائعة التي عشناها كفريق، أؤكد لكم أنني لن أنساكم."

كما تواصل FilGoal.com مع بابلو بالكازار وكيل كارميلو الذي وجّه اتهامات قوية بدوره للإسماعيلي.

وقال بالكازار: "كارميلو لم يحصل على 60% من قيمة تعاقده وحتى إن حدث ذلك فمجرد الحديث عنه هو جهل باللوائح لأن العقد ينص على أن هناك راتب شهري للاعب والنادي فشل في تسديد 3 رواتب له".

وأضاف "كارميلو لم يتقاضى أي شيء بعد مقدم التعاقد الذي حصل عليه عند التوقيع".

وأكمل "ليس صحيح أن عقد اللاعب يكفي، فقوانين فيفا تنص على أن اللاعب المحترف يجب أن يحصل على إقامة رسمية وقانونية في البلاد وهذه مسؤولية النادي ولا يمكن أن يظل اللاعب بدون تصريح إقامة رسمي أو إثبات شخصية".

وواصل "كارميلو حياته تتعرض للخطر ويعاني في كل أمور حياته حتى أنه لا يستطيع الذهاب إلى البنك أو فعل أي شيء".

وردا على زيادة وزن اللاعب، أجاب "سأترك الحكم للجماهير بعد تصوير تدريبات كارميلو بداية من غدا".

وأوضح "هناك مفاجأة أخرى سأفجرها قريبا تتعلق بتسليم "شيك" يخص مستحقات كارميلو إلى أحد الوسطاء دون وجه حق وبدون موافقة اللاعب مع وضع توقيع لا يخصه على "الشيك" حتى يتمكن من صرف الشيك من أحد البنوك بدلا منه".

وتابع "إجراءاتنا قانونية وسليمة 100% وأرسلنا إنذارين إلى النادي ولم نتسلم أي رد حتى الآن".

وأتم "نشكر سفارة بوليفيا على مساعدة كارميلو وتسهيل إجراءات سفره بدون جواز السفر".

وانضم اللاعب البوليفي البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط.

كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

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