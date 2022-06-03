ماتياس أوليفيرا ينضم إلى نابولي

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 11:57

كتب : FilGoal

ماتياس أوليفيرا - خيتافي - نابولي

أعلن نادي خيتافي الإسباني رحيل لاعبه ماتياس اوليفيرا إلى نابولي الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي لإعلان الرحيل، جاء كالآتي:

"لم بعد ماتياس أوليفيرا ينتمي إلى خيتافي بعد الاتفاق بين نابولي وخيتافي على انتقاله.

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وخلال المواسم الأربعة التي ارتدى فيها ماتياس أوليفيرا قميص خيتافي لعب 111 مباراة وسجل هدفين، بالإضافة إلى ظهوره لأول مرة مع منتخب بلاده، أوروجواي.

نتمنى له كل التوفيق في مرحلته الاحترافية الجديدة ونشكره على الالتزام والتفاني والجهد الذي أبداه دائمًا تجاه هذا النادي".

وكان أوليفيرا انضم إلى خيتافي صيف 2017 تخللها سنة إعارة إلى نادي ألباسيتي الإسباني.

وشارك صاحب الـ24 عاما في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي سجل خلالها هدف وحيد وصنع 3 آخرين.

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ماتياس أوليفيرا خيتافي الإسباني نابولي الإيطالي
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