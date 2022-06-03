أبو العلا: حجازي سليم 100%.. وفضلنا استكمال تأهيله في إسبانيا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 02:16

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - ستيف أمبري - مصر - غينيا بيساو

أكد محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سليم بنسبة 100%، ولكنهم فضلوا استكمال برنامجه التأهيلي في إسبانيا لمدة 6 أيام.

وقال أبو العلا في تصريحات للصحفيين: "أحمد حجازي سليم ولا يعاني أي إصابات حاليا، لكنه ما زال بحاجة إلى التأهيل الإضافي".

وتابع "فضلنا استكمال حجازي للتأهيل في إسبانيا لمدة 6 أيام لأن ذلك سيكون أفضل للاعب خلال الفترة الحالية، خاصةً أنه كان بعيد عن المباريات منذ بطولة أمم أفريقيا يناير الماضي، ولم يلعب إلا مباراتين مع ناديه السعودي منذ عودته من الإصابة".

طبيب المنتخب أكمل "عقب الكشف الطبي والتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب واللاعب، اتفقنا على استكمال برنامجه التأهيلي والذي سيفيد اللاعب من الناحية البدنية والفنية خلال الفترة المقبلة".

وأتم "بعد انتهاء التأهيل، سيتم حسم موقف اللاعب من اللحاق بالمنتخب وخوض مباراة إثيوبيا يوم 9 يونيو المقبل وودية كوريا الجنوبية يوم 14 من نفس الشهر".

وكان حجازي قد تعرض لتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وغاب مدافع اتحاد جدة عن مباراتي مصر أمام السنغال في مارس الماضي بالدور النهائي لتصفيات كأس العالم.

لكنه عاد مؤخرًا وشارك بقميص الاتحاد في مباراتي الهلال والطائي في الدوري السعودي.

اقرأ أيضا

أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك

محمد صلاح يتحدث عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

فيفا يغرم الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني

من الدوري إلى الدرجة الثالثة في 7 سنوات.. أزمة ألعاب دمنهور

أحمد حجازي منتخب مصر مصر
نرشح لكم
طبيب المنتخب يكشف فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين مران المنتخب – مشاركة صلاح.. وتدريبات بدنية إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر طرح تذاكر لقاء مصر وغينيا بركات: نريد الفوز بـ أمم إفريقيا والتأهل لـ كأس العالم.. والآن نبدأ بداية جديدة إيهاب جلال: قرارتي في المنتخب لن تتأثر بأي ضغوط.. ولاعبي الأهلي والزمالك سيشاركون ضد كوريا مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي
أخر الأخبار
مجدي يعقوب: تنظيم بطولة الجونة مثالي.. وأعجبتني مباراة الشوربجي 51 دقيقة | رياضات أخرى
اسكواش – في حضور مجدي يعقوب.. بطل جديد منتظر لبطولة الجونة في السيدات والرجال ساعة | رياضات أخرى
أبو العلا: حجازي سليم 100%.. وفضلنا استكمال تأهيله في إسبانيا ساعة | منتخب مصر
رئيس اتحاد السلة يكشف عقوبة توقيع لاعب لناديين في الوقت ذاته ويؤكد: لا شكوى بشأن أنس أسامة 2 ساعة | كرة سلة
طبيب المنتخب يكشف فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا 2 ساعة | منتخب مصر
محامي اللاعبين: الجزيري له مستحقات ولم يقدم شكوى ضد الزمالك.. وهذا وضع النقاز 2 ساعة | الكرة المصرية
أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين 3 ساعة | منتخب مصر
ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بـ كأس العالم 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا