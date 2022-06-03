أبو العلا: حجازي سليم 100%.. وفضلنا استكمال تأهيله في إسبانيا

أكد محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر أن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سليم بنسبة 100%، ولكنهم فضلوا استكمال برنامجه التأهيلي في إسبانيا لمدة 6 أيام.

وقال أبو العلا في تصريحات للصحفيين: "أحمد حجازي سليم ولا يعاني أي إصابات حاليا، لكنه ما زال بحاجة إلى التأهيل الإضافي".

وتابع "فضلنا استكمال حجازي للتأهيل في إسبانيا لمدة 6 أيام لأن ذلك سيكون أفضل للاعب خلال الفترة الحالية، خاصةً أنه كان بعيد عن المباريات منذ بطولة أمم أفريقيا يناير الماضي، ولم يلعب إلا مباراتين مع ناديه السعودي منذ عودته من الإصابة".

طبيب المنتخب أكمل "عقب الكشف الطبي والتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب واللاعب، اتفقنا على استكمال برنامجه التأهيلي والذي سيفيد اللاعب من الناحية البدنية والفنية خلال الفترة المقبلة".

وأتم "بعد انتهاء التأهيل، سيتم حسم موقف اللاعب من اللحاق بالمنتخب وخوض مباراة إثيوبيا يوم 9 يونيو المقبل وودية كوريا الجنوبية يوم 14 من نفس الشهر".

وكان حجازي قد تعرض لتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وغاب مدافع اتحاد جدة عن مباراتي مصر أمام السنغال في مارس الماضي بالدور النهائي لتصفيات كأس العالم.

لكنه عاد مؤخرًا وشارك بقميص الاتحاد في مباراتي الهلال والطائي في الدوري السعودي.

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