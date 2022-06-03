طبيب المنتخب يكشف فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا

تحدث محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عن مستجدات الإصابات في قائمة المنتخب، وعلى رأسها إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بفيروس كورونا.

وقال أبو العلا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المسحة الثانية أثبتت إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا رغم عدم ظهور أي أعراض عليه. ذلك مؤشر جيد، ونتمنى أن يكون متواجدا في المباراة المقبلة".

وعن حالة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة قال: "نحن على دراية كاملة بإصابته منذ اليوم الأول وبشكل يومي، لم نر حجازي منذ فترة بعد التحاقه بتدريبات اتحاد جدة، وبعد ذلك التقينا به وقيمنا الوضع وأعرف أن جزء من البرنامج التأهيلي احتاج للإكمال وبسبب ظروف الفريق وخوضه لمباراة هامة احتاج للتواجد".

وواصل "تحدثت مع إيهاب جلال وكشفت له احتياج حجازي للسفر إلى إسبانيا لخمسة أو ستة أيام ونتابع معه يوميا وبناء على تطور الحالة لو احتجنا للاستعانة به سنقوم بذلك".

وبسؤاله هل من الصعب تواجد حجازي في المباراتين أجاب "كما قلت نتابع الأمر يوميا ونرى ماذا سيحدث".

أما عن إصابة أحمد فتوح ظهير الزمالك إثر حادث سير أوضح "فتوح مصاب بجرح قطعي في الرأس. أرسلوا لي الصور لرؤيته. نتابع معه وأوصلنا الصورة للجهاز الفني. لا نعرف إمكانية مشاركته أمام إثيوبيا فهو لم يصل إلى المعسكر بعد ولم نقيم الجرح مباشرة".

وعن محمد عبد المنعم مدافع الأهلي قال: "نتمنى أن يكمل عبد المنعم تأهيله معنا ويصبح جاهزا للمشاركة. ننسق مع الجهاز الطبي للأهلي بصورة مستمرة".

وتحدث أبو العلا عن عمرو السولية وحمدي فتحي ثنائي وسط الأهلي، حيث أكد أن حالتهما مطمئنة.

وأخيرا نفى طبيب المنتخب وجود أي إصابات أخرى داخل المعسكر.

وأجرى المنتخب مرانه الأول تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال. (طالع التفاصيل)

كما تم الإعلان سابقا عن إيجابية مسحة الشناوي وتأكد إصابته بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

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