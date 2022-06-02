خروج لاعب ليفربول من معسكر إنجلترا بسبب فيروس كورونا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

حافلة ليفربول في شوارع المدينة بعد نهاية الموسم

أصيب هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن إليوت خرج من معسكر منتخب إنجلترا تحت 21 عاما بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

إليوت شارك قبل أيام في احتفالية ليفربول مع جماهيره عقب نهاية الموسم.

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فبعد أقل من 24 ساعة على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا، طافت حافلة نادي ليفربول شوارع المدينة وسط حضور جماهيري كبير.

وخسر ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور السبت الماضي.

وأعلن ليفربول في وقت سابق عن مسيرة ستطوف شوارع المدينة مهما كانت نتيجة لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان ليفربول: "المسيرة ستكون لإحياء ذكرى ضحايا كارثة ملعب هيسل والاحتفاء بلقبي الكأس (وقتها) وفريق السيدات اللي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى".

وفاز ليفربول بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي والرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشسر سيتي.

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