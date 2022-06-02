الدرجة الثانية - ليست المرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي لمباراة بلدية المحلة والحمام

الخميس، 02 يونيو 2022 - 11:46

كتب : رضا السنباطي

شاهنده المغربي ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة بيراميدز في الدوري المصري - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

قررت لجنة الحكام تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة بلدية المحلة والحمام في الجولة الختامية من دوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري.

وتدير شاهندة مغربي اللقاء ويعاونها كل من: يارا عاطف ومنى عطالله مساعدين ونورا سمير كحكم رابع.

وسبق أن أدار الطاقم ذاته إدارة مباراة المصري وإيسترن كومباني في كأس الرابطة للأندية الموسم الجاري وشهدت فوز الأخير بنتيجة 2-1.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - هزيمة الداخلية الخامسة.. زد يزيد أوجاع بورفؤاد الدرجة الثانية – هزيمة حرس الحدود والأولمبي الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 28 الدرجة الثانية - صراع الهبوط يشتعل بين 6 فرق في مجموعة الصعيد

واعتادت لجنة الحكام في السنوات الأخيرة إسناد طاقم تحكيم نسائي في نهاية كل موسم في الدرجة الثانية.

وسبق للثلاثي شاهندة المغربي ومنى عطالله ويارا عاطف ومروة المغربي أن تواجد في مباراة بيلا والرجاء الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 2-2.

كما شاركت منى عطالله وبوسي سعيد كحكم مساعد في لقاء بني عبيد وحرس الحدود في موسم 17-18 بعد حسم الحرس الصعود الرسمي.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

بينما ضمن الحمام البقاء بعد التعادل مع المجد السكندري خلال الجولة الماضية لتهبط أندية دمنهور والزرقا وصيد المحلة والرجاء.

اقرأ أيضا:

هروب لاعب الإسماعيلي

موسيماني يسافر المغرب

غياب نجم مصر عن مباراة غينيا

مدرب يرحل بسبب "الموز"

بلدية المحلة الحمام الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة بحري شاهندة مغربي
نرشح لكم
اعتزال محمد حسن "ميدو" هداف النصر التاريخي الدرجة الثانية - هزيمة الداخلية الخامسة.. زد يزيد أوجاع بورفؤاد الدرجة الثانية – هزيمة حرس الحدود والأولمبي الدرجة الثانية - صراع الهبوط يشتعل بين 6 فرق في مجموعة الصعيد الدرجة الثانية - هبوط المريخ.. والداخلية يعزز صدارته في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية - المجد يكتسح الرجاء بثمانية أهداف ودمنهور يقترب من الهبوط.. هزيمة الحدود الأولى الدرجة الثانية بعيون عربية.. مجموعة واحدة أم عدة مجموعات؟ الدرجة الثانية - فوز جديد لأسوان.. وسباعية للألومونيوم في مرمى قنا
أخر الأخبار
كاف يعلن إلغاء قرار استبعاد ساو تومي من تصفيات أمم إفريقيا 2023 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: النصر السعودي أتم اتفاقه مع لوسيان فافر 15 دقيقة | الوطن العربي
محمد صلاح يتحدث عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا 24 دقيقة | المحترفون
كرة طائرة - بعد 18 عاما.. مريم متولي تودع الأهلي 41 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر ودي - كوريا الجنوبية (1) (1) البرازيل.. جووووول التعاااادل 50 دقيقة | أمريكا
التشكيل - نيمار أساسي مع البرازيل.. وسون هيونج مين يقود هجوم كوريا الجنوبية ساعة | أمريكا
لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية ساعة | الكرة الأوروبية
قائد مانشستر يونايتد يتحدث عن التأثير المتوقع لتين هاج ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام