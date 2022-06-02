الدرجة الثانية - ليست المرة الأولى.. طاقم تحكيم نسائي لمباراة بلدية المحلة والحمام

قررت لجنة الحكام تعيين طاقم تحكيم نسائي لمباراة بلدية المحلة والحمام في الجولة الختامية من دوري الدرجة الثانية لمجموعة بحري.

وتدير شاهندة مغربي اللقاء ويعاونها كل من: يارا عاطف ومنى عطالله مساعدين ونورا سمير كحكم رابع.

وسبق أن أدار الطاقم ذاته إدارة مباراة المصري وإيسترن كومباني في كأس الرابطة للأندية الموسم الجاري وشهدت فوز الأخير بنتيجة 2-1.

واعتادت لجنة الحكام في السنوات الأخيرة إسناد طاقم تحكيم نسائي في نهاية كل موسم في الدرجة الثانية.

وسبق للثلاثي شاهندة المغربي ومنى عطالله ويارا عاطف ومروة المغربي أن تواجد في مباراة بيلا والرجاء الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 2-2.

كما شاركت منى عطالله وبوسي سعيد كحكم مساعد في لقاء بني عبيد وحرس الحدود في موسم 17-18 بعد حسم الحرس الصعود الرسمي.

ويحتل بلدية المحلة المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

بينما ضمن الحمام البقاء بعد التعادل مع المجد السكندري خلال الجولة الماضية لتهبط أندية دمنهور والزرقا وصيد المحلة والرجاء.

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