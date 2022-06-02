أحمد مرتضى: أنس أسامة جدد لـ الزمالك موسمين.. وطلب تأجيل القمة؟ منطقي

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك تجديد تعاقد أنس أسامة نجم فريق السلة لمدة موسمين.

وكذلك تحدث عن إمكانية طلب تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجاري.

وقال أحمد مرتضى منصور عبر قناة MBC مصر: "أعلن تجديد تعاقد أنس أسامة لمدة موسمين مقبلين في نادي الزمالك، مع الاحترام لنادي الاتحاد السكندري ورئيسه".

وأضاف "في السلة، جددنا لأنس أسامة وعمر هشام وإسلام سالم ووقعنا مع عزب وخالد عبد الناصر ووليد عبد الجواد ومهاب ياسر وعبد الرحمن سعد، وضممنا أحمد مرعي".

وأكمل "جددنا لكل لاعبي الكرة الطائرة، ضممنا رضا هيكل و2 محترفين وشريف الشمرلي أفضل مدير فني مصري"

وتابع "في كرة اليد سنوقع مع مدرب أجنبي يمتلك سيرة ذاتية محترمة، وسنضم لاعبا محترفا وسنجدد لكل اللاعبين، وسنعوض رحيل سيف ويحيى الدرع".

وواصل "لدينا 3 فرق سيدات سلة وطائرة ويد، هل الطبيعي ألا أحقق ألقاب؟ رفعنا الميزانية بشكل بسيط، ضممنا الصفقات الجديدة بعد نهاية عقودهم مع فرقهم".

وأوضح إمكانية طلب تأجيل القمة لحين خوض الأهلي مؤجلاته قائلا: "هذا منطقي والأهلي سبق أن طلب هذا من قبل، والقرار النهائي في يد رئيس النادي".

وأردف "لاعبو الزمالك جاهزون والأمور مستقرة في النادي، العام الحالي النادي الأكثر حصدا للألقاب في ألعاب الصالات، ونريد استكمال الأمر بالفوز في كرة القدم".

وتابع "اتحاد الكرة أرسل إيقاف أحمد عبد المقصود مدرب الفريق مباراتين بعد مشادته مع حسني عبد ربه في مباراة الزمالك والإسماعيلي".

وأتم "سنتعرض على العقوبة، ولماذا لم يتم عقاب سبد عبد الحفيظ بعد طرده من قبل مع الأهلي في الدوري".

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