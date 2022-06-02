كرة سلة - ويل فويجت: الزمالك لم يخبرني بالرحيل.. وهذا رأيي في أحمد مرعي وأوجستي

كشف الأمريكي ويل فويجت المدير الفني السابق لفريق الزمالك لكرة السلة عن عدم إبلاغه بقرار رحيله من قبل إدارة النادي.

وتعاقد الزمالك بشكل رسمي مع المدرب الوطني أحمد مرعي مدرب فريق السلة السابق بنادي الاتحاد لتولي المهمة خلفا لفويجت.

وقال فويجت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: "لم يخبرني أحد من الزمالك بقرار رحيلي عن الفريق أو بأي شيء حتى الآن، أنا متفاجئ لأنني رأيت الحديث عن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء بطولة إفريقيا وكنت أعتقد بأنهم سيخبروني بالأمر ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف "جميع قرارات الفريق كانت تتم من قبل الإدارة ولم يتم التناقش معي بشأن اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة وصدمت برحيل أحمد حاتم خاصة بعد توقيعه على عقد في منتصف الموسم".

وعن رأيه في تعاقد الزمالك مع أحمد مرعي قال: "خوضت مواجهات ضد أحمد مرعي وهو مدرب رائع وسيحظى بفرصة رائعة بتدريب الزمالك وأتمنى له التوفيق".

وعن ظهورالمحترف النيجيري آيك ديوجو بمستوى أقل عن ما كان عليه مع منتخب بلاده قال: "آيك كان أفضل لاعب في بطولة إفريقيا مع نيجيريا وسجل 29 نقطة في آخر مباراة لعبها مع المنتخب، ولكن لسوء الحظ أصيب ولم يشارك في عديد من المباريات، وأعتقد أنه لو كان سليم 100% كان سيقدم الإضافة بلا شك".

وفيما يخص أزمته مع لاعب الزمالك عمر هشام أوضح " لا أتذكر أن حدثت أزمة بيني وبين عمرهشام ولم أشعر في أي وقت بفقدان السيطرة على الفريق، جئت من أعلى مستويات الاحتراف في كرة السلة وكان لدي هدف بنقل خبراتي للاعبي الزمالك".

المنتخب الوطني

كشف ويل فويجت عن تفاصيل مفاوضاته مع الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن تولي تدريب المنتخب الوطني.

وقال فويجت: "نعم كنت قريب من تدريب منتخب مصر ولكن لسوء الحظ لم نتوصل إلى اتفاق بشأن العقد".

وأضاف "الاختلاف كان ماديا حتى أكون صريح".

وعن أوجستي بوش مدرب الأهلي علق "لم أن أعرفه قبل القدوم إلى هنا لكنه قدم مستوى رائع مع الأهلي ومن قبل مع الزمالك ويستجق كل ما حققه من نجاح".

ووجه رسالة إلى أنس أسامة قائلا: "أنس أحد افضل المواهب المصرية وتحدثت معه وأقول له أن السماء هي حدودك كلاعب، أود منه أن يذاكر ويطور من نفسه كثيرا لأنه يملك إمكانيات رائعة".

وواصل "البقاء أو الرحيل عن الزمالك قرار شخصي لأنس وإن كنت أتمنى احترافه خارج مصر ليتطور أكثر".

وعن تفضيله أحد الثلاثي أنس أسامة لاعب الزمالك وإيهاب أمين لاعب الأهلي وإسماعيل أحمد نجم الاتحاد السابق قال: " مايكل جوردان وليبرون جيمس وماجيك جونسون كأنك تخيرني بين هؤلاء الثلاث لاعبين، أعتقد أن الثلاثي يقدم مستويات ويلعبون في أماكن مختلفة ويمثلون مصر بشكل جيد".

يذكر أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أعلن تجديد تعاقد أنس أسامة نجم فريق السلة لمدة موسمين. (طالع التفاصيل)

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