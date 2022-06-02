بعد مسيرة استمرت 8 سنوات.. يونايتد يعلن رحيل ماتا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

خوان ماتا - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الخميس رحيل خوان ماتا هذا الصيف.

عقد اللاعب انتهى بنهاية الموسم المنصرم، ولم يتفق الطرفان على التجديد.

وأفاد النادي في بيان: "يمكن لمانشستر يونايتد أن يؤكد أن خوان ماتا سيغادر النادي عندما ينتهي عقده هذا الصيف".

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انضم لاعب خط الوسط البالغ من العمر 34 عامًا إلى الشياطين الحمر في يناير 2014 وخاض 285 مباراة وسجل 51 هدفًا وفاز بأربعة ألقاب.

وحصد ماتا مع يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وكأس رابطة المحترفين والدوري الأوروبي.

وظهر ماتا للمرة الأخيرة في آخر مباراة ليونايتد في موسم 2021/22، أمام كريستال بالاس يوم 22 مايو الماضي.

كان ماتا قد فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي مع تشيلسي قبل أن ينضم ليونايتد في يناير 2014.

كما كان لاعب خط الوسط عضوا في المنتخب الإسباني الذي فاز بكأس العالم عام 2010 ويورو 2012.

يذكر أن مانشستر يونايتد أعلن يوم الأربعاء رحيل الثنائي بول بوجبا وجيسي لينجارد هذا الصيف أيضا.

قبلها أعلن يونايتد مغادرة إدينسون كافاني ولي جرانت ونيمينيا ماتيتش.

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