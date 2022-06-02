فييرا يوضح لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب إنبي

الخميس، 02 يونيو 2022 - 14:03

كتب : محمد عبد العظيم

جورفان فييرا

أوضح البرازيلي جورفان فييرا حقيقة التوصل لاتفاق لقيادة فريق إنبي خلفا لحلمي طولان.

أعلن نادي إنبي رحيل حلمي طولان المدير الفني عن تدريب الفريق البترولي أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وقال جورفان فييرا لـ FilGoal.com: "لا يوجد شيء نهائي حتى الآن".

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وشدد "كل ما يثار عن الاتفاق مع إنبي مجرد اجتهادات".

وسبق أن صرح مصدر من إنبي لـ FilGoal.com: "بعد دراسة العديد من السير الذاتية استقر نادي إنبي على تعيين البرازيلي جورفان فييرا مدربا للفريق لخلافة حلمي طولان".

وسبق للمدرب البرازيلي البالغ من العمر 68 عاما، تدريب كل من الزمالك والإسماعيلي وسموحة.

كما فاز مع منتخب العراق ببطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2007.

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة بعد مرور 21 جولة.

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