جنابري يرفض التعليق على مستقبله.. ويتحدث عن موقف ليفاندوفسكي

الخميس، 02 يونيو 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

جنابري - بايرن ميونيخ

رفض سيرج جنابري لاعب بايرن ميونيخ التعليق على مستقبله مع الفريق البافاري وسط اهتمام أندية عديدة بضمه وعدم توصله لاتفاق لتمديد عقده.

قبل أيام، أوضح هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ أن ناديه لم يتوصل إلى اتفاق مع لاعبه سيرج جنابري لتمديد عقده.

وقال جنابري في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لا أريد التعليق على مستقبلي".

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ووجه حديثه للصحفيين "لا أريد أي محاولات لمزيد من الأسئلة".

جنابري سيدخل آخر موسم في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف 2023.

وتحدث جنابري عن موقف زميله روبرت ليفاندوفسكي الذي أعلن رغبته في الرحيل من بايرن: "إنه لأمر مؤسف بالطبع كيف تصاعدت الأمور مؤخرا".

وأضاف "سيكون من الجيد أن يتم حل الأزمة وديا".

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كما رفض الدولي الألماني التعليق على شائعات انضمام ساديو ماني مهاجم ليفربول إلى بايرن، وأوضح "لا أريد أن أقول أي شيء عن ذلك".

وأنهى جنابري (26 عاما) موسمه الرابع مع بايرن منذ انتهت إعارته من الأخير لهوفنهايم.

وكان هاينر قد قال في تصريحات لصحيفة جنوب المانيا: "إدارتنا تجري محادثات مع جنابري، لا تزال توقعاتنا بعيدة بعض الشيء.

وأضاف "حتى الآن لم نتوصل إلى اتفاق، هذا ليس سرا".

وتابع "نحن نعرف قدرات جنابري، وهو يعرف أيضا قيمة النادي الذي يلعب في صفوفه".

وأتم "ينتمي إلى جيل جوشوا كيميتش وليون جرويتسكا وليروي ساني، الذين يعرفون بعضهم البعض لفترة طويلة. أتمنى أن يمدد جنابري عقده".

وتوج بايرن قبل أسابيع بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وللمرة العاشرة تواليا.

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