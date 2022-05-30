ليفاندوفسكي: بايرن لن يجبرني على البقاء لمجرد أنه يستطيع فعل ذلك

الإثنين، 30 مايو 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

يؤمن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بأن ناديه لن يجبره على البقاء في الموسم الجديد في ظل رغبته المستمرة بالرحيل.

قبل أيام، أكد ليفاندوفسكي عدم تلقيه أي عروض لتمديد عقده مع ناديه الألماني والذي ينتهي في صيف 2023، وأوضح أن قرر الرحيل هذا الصيف (التفاصيل).

وقال ليفاندوفسكي في مؤتمر صحفي مع انطلاق معسكر منتخب بولندا: "الشيء الأكيد بالنسبة لي هو أن مغامرتي مع بايرن ميونيخ قد بلغت نهايتها".

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وأضاف "لا يمكنني تخيل أي تعاون جيد أكثر من ذلك".

وشدد الهداف البولندي "الانتقال لفريق آخر سيكون الحل الأفضل للطرفين".

وأكمل "أعتقد أن بايرن لن يجبرني على البقاء فقط لأنه يقدر على ذلك".

يوم الأحد تحدث ليفاندوفسكي من جديد رغبته في الرحيل عن ناديه هذا الصيف.

وقال ليفاندوفسكي لقناة ELEVEN SPORTS عن مستقبله: "الأمر يعتمد على عدة عوامل، أعتقد أن وضعي واضح ولا معنى للحديث عنه مجددا".

وشدد "من الصعب القول إنني سألعب لبايرن الموسم المقبل".

البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بروسيا دورتموند.

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في الوقت الحالي يبدو أن كل الطرق تؤدي بالمهاجم البولندي إلى برشلونة، ووفقا لما ذكرته مجلة "كيكر" الألمانية الشهيرة فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.

ولكن سيكون على برشلونة دفع ما يقرب من 50 مليون يورو إلى بايرن ميونيخ للحصول على خدمات ليفاندوفسكي.

وشارك ليفاندوفسكي في آخر مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني ضد فولفسبورج والتي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل المهاجم البولندي هدفا من ثنائية فريقه.

وعقب المباراة ذهب ليفاندوفسكي لتوديع جمهور بايرن في مدرجات الملعب، لربما تكون آخر مرة يلعب أمامهم.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما شارك الموسم الحالي في 46 مباراة سجل خلالها 50 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني.

وحقق النجم البولندي 19 لقبا مختلفا مع العملاق البافاري.

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