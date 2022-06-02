كاف يعلن إلغاء قرار استبعاد ساو تومي من تصفيات أمم إفريقيا 2023

الخميس، 02 يونيو 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية 2021 - الصور من موقع كاف الرسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلغاء قرار استبعاد منتخب ساو تومي وبرنسيب من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

قبل ساعات من انطلاق تصفيات أمم إفريقيا 2023، ألغت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قرار الاتحاد الإفريقي باستبعاد منتخب ساو تومي وبرنسيب في تصفيات البطولة.

ونشر كاف بيانا عن قراراته بشأن الأزمة وكان على النحو التالي:

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- يعتبر استئناف اتحاد ساو تومي وبرينسيب لكرة القدم مقبولا شكليا

- تم تأييد استئناف اتحاد كرة القدم في ساو تومي وبرينسيب وإلغاء قرار مجلس كاف التأديبي

- تم التصديق على نتيجة المباراة بين موريشيوس وساو تومي وبرينسيب

- سيتم تعويض اتحاد كرة القدم في ساو تومي وبرينسيب عن رسوم الاستئناف

ماذا حدث؟

قرر كاف استبعاد ساو تومي من تصفيات كأس أمم إفريقيا، بسبب مشاركة لاعب غير مصرح له باللعب في مواجهة موريشيوس ذهابا والتي انتهت بنتيجة 3-3.

جاء ذلك في الدور الأول من تصفيات كأس الأمم 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

الاحتجاج الذي أرسله الاتحاد الموريشيوسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن قانونية مشاركة دوس أنجوس لاعب ساو تومي، وقبل كاف الحجج المقدمة من الطرف الموريشيوسي.

وغُرم منتخب ساو تومي مبلغ 10 آلاف دولار، واعتبر خاسرا لمباراة الإياب بنتيجة 3-0 لصالح موريشيوس.

يذكر أن منتخب ساو تومي سيتواجد في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وسيراليون وغينيا بيساو.

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