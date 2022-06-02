قائد مانشستر يونايتد يتحدث عن التأثير المتوقع لتين هاج

الخميس، 02 يونيو 2022 - 12:19

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد

يتوقع هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد أن تخلق قيادة إريك تين هاج للفريق في الموسم الجديد تأثيرا إيجابيا على اللاعبين عندما يعودون هذا الصيف، بعد موسم 2021/2022 الصعب.

مدرب أياكس السابق سيقود يونايتد الموسم المقبل بعدما تم الإعلان عن ذلك قبل أسابيع.

وقال ماجواير في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان موسما صعبا، لا يخفى ذلك على أحد، كان موسما مخيبا للآمال على المستوى الفردي والجماعي".

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وأضاف "كرة القدم هي حياتي. أنا أهتم بالنادي كثيرا. أنا مهتم بالفوز بالمباريات وقيادة يونايتد إلى حيث يجب أن يكون، يستحق المشجعون ذلك"

وتابع "أنا متأكد من أنه في اليوم الأول من فترة الإعداد، سيتحرك الجميع، ويبذلون قصارى جهدهم لإثارة إعجاب الجماهير والعودة إلى لياقتهم".

وواصل "نحن نعلم أننا سوف نتحسن لأن الموسم الماضي لم يكن جيدا بما يكفي".

وأتم "وجود مدير فني جديد سينشر الطاقة الإيجابية وسط اللاعبين، وهذا سيخلق الدوافع وسط الجميع".

كان تين هاج قد تحدث بشكل جيد عن قائد يونايتد خلال مؤتمره الصحفي الأول كمدير فني جديد للفريق الأسبوع الماضي.

إذ قال المدرب البالغ من العمر 52 عاما "أعتقد أن ماجواير قام بعمل جيد، إنه لاعب رائع، لقد حقق الكثير بالفعل لمانشستر يونايتد".

وأتم الهولندي "بالطبع أنا أتطلع إلى العمل معه".

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