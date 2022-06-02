لأول مرة.. أمريكا تفوز على المغرب وديا بثلاثية

الخميس، 02 يونيو 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

أمريكا - المغرب

تلقي منتخب المغرب خسارة بنتيجة 3-0 أمام الولايات المتحدة الأمريكية وديا في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

المباراة أقيمت على ملعب TQL في سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية وشهدت تفوق أصحاب الأرض لأول مرة على المغرب في تاريخ المواجهات.

في 3 مواجهات ودية سابقة فاز المنتخب المغربي على نظيره الأمريكي في جميعها قبل لقاء فجر اليوم، الذي أصبح أول انتصار أمريكي على أسود أطلس.

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وبعد 6 دقائق باغت تيم ويا الحارس ياسين بونو بتصويبة صاروخية غالطت أفضل حارس في الدوري الإسباني وسكنت شباكه.

وفي الشوط الثاني سجل هاجي رايت الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وأهدر سليم أملاح فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 76 من علامة الجزاء.

ويستعد أسود أطلس لمواجهتي جنوب إفريقيا وليبيريا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار في التوقف الدولي الجاري.

ويتواجد أسود أطلس في المجموعة السادسة من المونديال رفقة بلجيكا وكندا وكرواتيا.

بينما تتواجد أمريكا رفقة إنجلترا وإيران والفائز بمقعد الملحق الأوروبي الأول في المجموعة الثانية.

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