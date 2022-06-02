مواعيد مباريات اليوم 2 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.. تونس في تصفيات أمم إفريقيا ودربي إيبريا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 10:25

كتب : FilGoal

احتفال يوسف المساكني بالهدف مع تونس أمام نيجيريا

تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية دولية ومجموعة بحري في الدرجة الثانية ضمن أبرز لقاءات اليوم.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

تصفيات أمم إفريقيا

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على قناة بي إن سبورتس 3 يلتقي يستهل منتخب تونس مشواره بلقاء غينيا الإستوائية وتذاع المباراة في التاسعة مساءً.

دوري الأمم الأوروبية

قمة مباريات اليوم تشهد لقاء دربي إيبريا بين إسبانيا والبرتغال في التصنيف الأول من دوري الأمم الأوروبية في التاسعة إلا الربع وتذاع على بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباريات ودية

وعلى نفس القناة لكن وديا يحل منتخب البرازيل ضيفا على كوريا الجنوبية في الواحدة ظهرا.

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