الحسم على طريقة ريال مدريد؟ لاس بالماس يخسر ذهابا من تينيريفي في ملحق الدوري الإسباني

حسم تينيريفي ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس بهدف دون رد.

المباراة تُعرف بـ دربي جزر الكناري وأقيم الذهاب على ملعب هيليودورو روديجيز لوبيز معقل تينيريفي.

وسجل خوسيه ليون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

عقب المباراة صرّح جوناثان فيرا لاعب لاس بالماس أن: "90 دقيقة في ملعبنا هي فترة طويلة للغاية".

🟡 @VieraJonathan, en @vamos 😱 "Hoy veo mucha fiesta aquí, y me parece bien" 😠 "Les esperamos con nuestra gente. 90 minutos allí son muy largos, va a ser otro partido, los esperamos el sábado en casa" 📻 #PartidazoCOPE #LaLigaSmartBank pic.twitter.com/yg46ZYGfQF — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 1, 2022

تصريح شهير في أوساط ريال مدريد والذي يعود لخوانيتو أسطورة الملكي لأحد لاعبي إنتر الإيطالي عن اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو في ستينيات القرن الماضي.

وستكون مباراة الإياب على ملعب جران كاناريا يوم 4 يونيو المقبل حاسمة لهوية المتأهل للمباراة النهائية.

وسيلتقي غدا إيبار مع جيرونا في ذهاب المواجهة الأخرى للمربع الذهبي.

والفائز من المواجهة سيلتقي الفائز من لقاء دربي جزر الكناري في النهائي لحسم البطاقة الثالثة.

وحسم فريقي ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

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