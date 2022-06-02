الحسم على طريقة ريال مدريد؟ لاس بالماس يخسر ذهابا من تينيريفي في ملحق الدوري الإسباني

الخميس، 02 يونيو 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

تيرنيفي - لاس بالماس

حسم تينيريفي ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس بهدف دون رد.

المباراة تُعرف بـ دربي جزر الكناري وأقيم الذهاب على ملعب هيليودورو روديجيز لوبيز معقل تينيريفي.

وسجل خوسيه ليون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة
ملحق الصعود للدوري الإسباني.. دربي كناري ومحاولة ثالثة وصدمة قاتلة في اللحظات الأخيرة.. تأهل ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى الإسباني الأول في تاريخ العرب وإشبيلية.. ياسين بونو زامورا الدوري الإسباني 2022 أخيرا.. بنزيمة يفوز بجائزة بيتشيتشي كهداف للدوري الإسباني

عقب المباراة صرّح جوناثان فيرا لاعب لاس بالماس أن: "90 دقيقة في ملعبنا هي فترة طويلة للغاية".

تصريح شهير في أوساط ريال مدريد والذي يعود لخوانيتو أسطورة الملكي لأحد لاعبي إنتر الإيطالي عن اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو في ستينيات القرن الماضي.

وستكون مباراة الإياب على ملعب جران كاناريا يوم 4 يونيو المقبل حاسمة لهوية المتأهل للمباراة النهائية.

وسيلتقي غدا إيبار مع جيرونا في ذهاب المواجهة الأخرى للمربع الذهبي.

والفائز من المواجهة سيلتقي الفائز من لقاء دربي جزر الكناري في النهائي لحسم البطاقة الثالثة.

وحسم فريقي ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

اقرأ أيضا:

هروب لاعب الإسماعيلي

موسيماني يسافر المغرب

غياب نجم مصر عن مباراة غينيا

مدرب يرحل بسبب "الموز"

الدرجة الثانية الإسبانية تيرينفي لاس بالماس
نرشح لكم
90 دقيقة في لاس بالماس ليست طويلة للغاية.. تينيريفي إلى نهائي الملحق في إسبانيا تقرير: قادة برشلونة يرفضون تقليل رواتبهم مرة أخرى بين اتهامات ورد غاضب.. جاتوزو: هل أنا عنصري؟ هل لدي رهاب المثلية؟ هل نحن مجانين؟ سبورت: يونايتد يكثف مفاوضات ضم دي يونج.. وموعد حسم الصفقة اقترب سبورت: ثلاثي برشلونة يرفض تخفيض راتبه تركي آل الشيخ يوضح حقيقة التعاقد مع لاعبي الدوري المصري والسعودي بعد إعلان القميص المستوحى من 92.. لابورتا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة بعد كارثة اللحظة الأخيرة.. قذيفة مدوية تضع قدما لـ إيبار في نهائي الملحق الإسباني
أخر الأخبار
وادي دجلة بطلا لـ كأس مصر للسيدات على حساب المعادي واليخت 3 ساعة | الكرة المصرية
رش غرفة الملابس بالواد الكيميائية.. منتخب غانا للكرة النسائية يشكو ما حدث له في المغرب 4 ساعة | الكرة الإفريقية
جنونتو: سترلينج نجمي المفضل.. وهكذا فكرت قبل صناعة هدفي الأول مع إيطاليا 4 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موقف طارق حامد من المشاركة في القمة 4 ساعة | الكرة المصرية
أحمد مرتضى: ليس هناك مشكلة في تجديد أنس أسامة.. ولا أعلم شيئا عن توقيعه لـ الاتحاد 4 ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - بعد قرار كاف المنتظر بخصوص المشاركة في إفريقيا.. موقف الزمالك من القضايا 4 ساعة | الكرة المصرية
فينجادا: نتائج عملي في مصر ستظهر قريبا.. والظروف كانت مهيئة لاستمرار كيروش 4 ساعة | منتخب مصر
رئيس إنبي: طولان أخبرنا برحيله في نهاية الموسم.. و13 مباراة بالدوري فترة إعداد لخليفته 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 3 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 4 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا