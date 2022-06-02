الحسم على طريقة ريال مدريد؟ لاس بالماس يخسر ذهابا من تيرينفي في ملحق الدوري الإسباني

الخميس، 02 يونيو 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

تيرنيفي - لاس بالماس

حسم تيرينفي ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني بالفوز على لاس بالماس بهدف دون رد.

المباراة تُعرف بـ دربي جزر الكناري وأقيم الذهاب على ملعب هيليودورو روديجيز لوبيز معقل تيرينفي.

وسجل خوسيه ليون هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

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عقب المباراة صرّح جوناثان فيرا لاعب لاس بالماس أن: "90 دقيقة في ملعبنا هي فترة طويلة للغاية".

تصريح شهير في أوساط ريال مدريد والذي يعود لخوانيتو أسطورة الملكي لأحد لاعبي إنتر الإيطالي عن اللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو في ستينيات القرن الماضي.

وستكون مباراة الإياب على ملعب جران كاناريا يوم 4 يونيو المقبل حاسمة لهوية المتأهل للمباراة النهائية.

وسيلتقي غدا إيبار مع جيرونا في ذهاب المواجهة الأخرى للمربع الذهبي.

والفائز من المواجهة سيلتقي الفائز من لقاء دربي جزر الكناري في النهائي لحسم البطاقة الثالثة.

وحسم فريقي ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

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