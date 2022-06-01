غانا تفوز على مدغشقر بثلاثية في تصفيات أمم إفريقيا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

منتخب غانا

افتتح المنتخب الغاني مشواره بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بفوز كبير على منافسه مدغشقر.

وفاز المنتخب الغاني على منافسه الملغاشي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت على استاد كيب كوست.

وسجل كودوس محمد الهدف للمنتخب الغاني في الدقيقة 53 من عمر المباراة بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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وأضاف فيلكس جيان الهدف الثاني في الدقيقة 56 قبل أن يعزز عثمان بوكاري تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن منتخب أنجولا.

وحقق منتخب أنجولا الفوز على إفريقيا الوسطى بهدفين مقابل هدف التي أقيمت ضمن المجموعة الخامسة على استاد 11 نوفمبر.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات أنجولا وإفريقيا الوسطى وغانا ومدغشقر .

وتستضيف كوت ديفوار كأس أمم إفريقيا 2023 بعدما أقيمت النسخة الماضية بالكاميرون وتوج بها المنتخب السنغالي.

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