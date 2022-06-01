المباراة الأولى منذ الحرب.. أوكرانيا إلى نهائي ملحق بثلاثية على اسكتلندا

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

أندري يارمولينكو - إسكتلندا x أوكرانيا

في مباراته الأولى بعد الغزو الروسي حقق منتخب أوكرانيا الفوز على اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل على ملعب هامبدن في نصف نهائي ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

المباراة كان قد تم تأجيلها عقب بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما تم تأجيل مباريات منتخب أوكرانيا بالكامل وتم تأجيل الدوري لأجل غير مسمى.

تقدم أندري يارمولينكو لأوكرانيا في الدقيقة الـ 33 بعد تمريرة رائعة من مالينوفسكي لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق الحارس ببراعة.

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وبعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أضاف تيمو يارميتشوك الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية من كارفاييف.

وقلص كالوم مكجريجور الفارق لاسكتلندا في الدقيقة الـ 79 بعد خطأ من حارس المرمى في إخراج الكرة لترتد لمكجريكور الذي سدد من فوقه لتدخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 95 أضاف أرتيم دوبفيك الهدف الثالث من هجمة مرتدة انتهت بتمريرة من زينشينكو لينفرد تماما بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك ليعلن الحكم صافرته بنهاية المباراة مباشرة.

وسيلعب منتخب أوكرانيا مع ويلز يوم الأحد 5 يونيو في نهائي الملحق لتحديد المتأهل الأخير من قارة أوروبا إلى كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يقع الفائز من مباراة ويلز وأوكرانيا ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من إنجلترا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.

ووسيقام كأس العالم في دولة قطر بداية من يوم 21 نوفمبر 2022.

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